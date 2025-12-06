天才作家魚豊必看神作！《一百公尺》宣布12月31日獨家上架Netflix

由《地。－關於地球的運動》天才作家魚豊的出道作《一百公尺》改編，在今年 10 月 3 日於台灣上映獲得不少好評，Netflix 今（2）日宣布，將於 12 月 31 日獨家上架平台，粉絲可以複習到爽啦！

《一百公尺》將在 12 月 31 日獨家上架 Netflix（圖源：一百公尺）

《一百公尺》故事描述 天賦異稟的短跑選手戶富樫（松坂桃李配音）遇見努力不懈的小宮（染谷將太配音），點 燃了兩人對百米賽跑的無限熱情。兩人在一百公尺賽道上寫下激情又瘋狂的故事，追尋那一瞬間的耀眼光輝。主題曲則是由日本樂團 Official髭男dism 特別撰曲的「らしさ」，相當熱血。

