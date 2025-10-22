《天才法案》加溫穩定幣！3國發展現況一覽

▲美國國會通過《天才法案》後，穩定幣市值暴增，亞洲地區的日本、香港、南韓穩定幣發展情況如何？本文一次看。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 美國通過《天才法案》（GENIUS Act）後，讓穩定幣（Stablecoin）市值暴增45％，也正式點燃全球數位貨幣戰火，不少國家都開始為數位資產做規劃，包括亞洲地區的日本、香港、南韓等國家，他們目前穩定幣發展為何？《NOWNEWS》帶您一次了解。另外，台灣也加緊制定相關規範，金管會的《虛擬資產服務法》正在行政院審查，台灣數位資產暨開放科技協會更舉辦「數位資產論壇」，邀請金融、法律、產業專家一起談論台灣金融未來。

美國：推行穩定幣占全球市場90％

美國總統川普在上任後，立刻把美元穩定幣列為優先發展項目，美國國會通過《天才法案》後，更是進一步為穩定幣廣泛應用奠定基礎，全球穩定幣市場規模也突破2,700億美元（約新台幣8.2兆），目前全球有99%的穩定幣是以美元或美債等作為定錨或抵押品，其中以美元當成定錨的USDT、USDC，在全球穩定幣市場占比約90％。

▲目前市面上的穩定幣幾乎都是和美元掛鉤，包括USDT、USDC。（圖／記者朱永強攝）

日本：3大銀行計劃合作發行穩定幣 明年3月導入企業使用

日本金融廳近期有意修改數位資產相關法規，有機會改變過去保守的監管立場，日本三菱日聯銀行（MUFG）、三井住友銀行（SMBC）和瑞穗銀行（Mizuho）3大銀行，也宣布達成合作，計劃聯合發行和日圓掛鉤的穩定幣，未來再擴展到與美元掛鉤穩定幣。股神巴菲特投資的三菱商事等大型企業將率先試用穩定幣，預計在明年3月底前實際導入企業結算使用。

▲日本3大銀行計劃聯合推出穩定幣，將會先推出與日圓掛鉤的穩定幣。（圖／記者徐銘穗攝）

香港：全球首個對穩定幣立法規劃 但中國不樂見

香港在5月21日通過《穩定幣條例草案》，成為全球首個對穩定幣有法律規範的地方，並在8月1日開始穩定幣發行牌照申請程序，香港將成為中國測試穩定幣的地區，香港金管局10月初表示，截至9月30日共收到36家機構申請穩定幣牌照，其中包括阿里巴巴旗下螞蟻集團、電商京東等中資企業。

但根據《金融時報》報導，螞蟻集團和京東已經暫停在香港發行穩定幣的計劃，有多位消息人士指出，兩家企業近日收到監管機構指示，暫停穩定幣發行計劃，監管機構包括中國人民銀行、國家互聯網資訊辦公室等，知情人士表示，穩定幣由私人企業發行，會造成中國人民銀行推動數位人民幣的挑戰。

▲原本螞蟻集團、京東將在香港推行穩定幣，傳出被中國阻止。（圖／路透社／達志影像）

南韓：加密貨幣市場熱絡 央行、政府態度不一致

根據《韓聯社》日前報導，南韓民眾對於加密貨幣很有興趣，有1800萬人參與數位資產交易，光是今年第一季，和美元穩定幣有關的交易量就達到57兆韓元（約新台幣1.2兆元），南韓執政黨也在6月10日提出《數位資產基本法》，為有意推行穩定幣的企業鋪路。不過南韓央行仍持反對立場，認為穩定幣的發行應該限制在銀行機構中，以免多種穩定幣擾亂外匯機制。

▲南韓有1800萬人參與數位資產交易，南韓執政黨也在6月10日提出《數位資產基本法》。（示意圖／取自unsplash）

「數位資產論壇」專家齊對話金融未來

全球穩定幣市場突破2,700億美元，掀起新一波「數位貨幣戰爭」。台灣金管會《虛擬資產服務法》正在審查中，金融監理與產業發展成焦點。



台灣數位資產暨開放科技協會將於10月23日在信義學堂舉辦「數位資產論壇」，主題為「穩定幣數位資產的浪潮來襲，台灣是否準備好了」。論壇邀集林之晨、李鎮宇、楊岳平、陳威震、Anil Jaladi等產學專家，從金融、法律與國際視角探討穩定幣與虛擬資產對支付、投資及金融創新的影響，協助大眾正確認識這股金融科技浪潮。

▲台灣數位資產論壇活動詳情與報名QR code。（圖／台灣數位資產暨開放科技協會提供）

