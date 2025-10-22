不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
《天才法案》加溫穩定幣！3國發展現況一覽
[NOWnews今日新聞] 美國通過《天才法案》（GENIUS Act）後，讓穩定幣（Stablecoin）市值暴增45％，也正式點燃全球數位貨幣戰火，不少國家都開始為數位資產做規劃，包括亞洲地區的日本、香港、南韓等國家，他們目前穩定幣發展為何？《NOWNEWS》帶您一次了解。另外，台灣也加緊制定相關規範，金管會的《虛擬資產服務法》正在行政院審查，台灣數位資產暨開放科技協會更舉辦「數位資產論壇」，邀請金融、法律、產業專家一起談論台灣金融未來。
美國：推行穩定幣占全球市場90％
美國總統川普在上任後，立刻把美元穩定幣列為優先發展項目，美國國會通過《天才法案》後，更是進一步為穩定幣廣泛應用奠定基礎，全球穩定幣市場規模也突破2,700億美元（約新台幣8.2兆），目前全球有99%的穩定幣是以美元或美債等作為定錨或抵押品，其中以美元當成定錨的USDT、USDC，在全球穩定幣市場占比約90％。
日本：3大銀行計劃合作發行穩定幣 明年3月導入企業使用
日本金融廳近期有意修改數位資產相關法規，有機會改變過去保守的監管立場，日本三菱日聯銀行（MUFG）、三井住友銀行（SMBC）和瑞穗銀行（Mizuho）3大銀行，也宣布達成合作，計劃聯合發行和日圓掛鉤的穩定幣，未來再擴展到與美元掛鉤穩定幣。股神巴菲特投資的三菱商事等大型企業將率先試用穩定幣，預計在明年3月底前實際導入企業結算使用。
香港：全球首個對穩定幣立法規劃 但中國不樂見
香港在5月21日通過《穩定幣條例草案》，成為全球首個對穩定幣有法律規範的地方，並在8月1日開始穩定幣發行牌照申請程序，香港將成為中國測試穩定幣的地區，香港金管局10月初表示，截至9月30日共收到36家機構申請穩定幣牌照，其中包括阿里巴巴旗下螞蟻集團、電商京東等中資企業。
但根據《金融時報》報導，螞蟻集團和京東已經暫停在香港發行穩定幣的計劃，有多位消息人士指出，兩家企業近日收到監管機構指示，暫停穩定幣發行計劃，監管機構包括中國人民銀行、國家互聯網資訊辦公室等，知情人士表示，穩定幣由私人企業發行，會造成中國人民銀行推動數位人民幣的挑戰。
南韓：加密貨幣市場熱絡 央行、政府態度不一致
根據《韓聯社》日前報導，南韓民眾對於加密貨幣很有興趣，有1800萬人參與數位資產交易，光是今年第一季，和美元穩定幣有關的交易量就達到57兆韓元（約新台幣1.2兆元），南韓執政黨也在6月10日提出《數位資產基本法》，為有意推行穩定幣的企業鋪路。不過南韓央行仍持反對立場，認為穩定幣的發行應該限制在銀行機構中，以免多種穩定幣擾亂外匯機制。
「數位資產論壇」專家齊對話金融未來
全球穩定幣市場突破2,700億美元，掀起新一波「數位貨幣戰爭」。台灣金管會《虛擬資產服務法》正在審查中，金融監理與產業發展成焦點。
台灣數位資產暨開放科技協會將於10月23日在信義學堂舉辦「數位資產論壇」，主題為「穩定幣數位資產的浪潮來襲，台灣是否準備好了」。論壇邀集林之晨、李鎮宇、楊岳平、陳威震、Anil Jaladi等產學專家，從金融、法律與國際視角探討穩定幣與虛擬資產對支付、投資及金融創新的影響，協助大眾正確認識這股金融科技浪潮。
📍數位資產論壇報名連結：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKr1ECvq5OqdeclzjXMTAN_PkrGZJBBRRFjD0tCPnm4om0ag/viewform
資料來源：《金融時報》、《韓聯社》
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
顛覆支付！穩定幣浪潮襲台 「數位資產論壇」專家齊對話金融未來
穩定幣是什麼？用途、怎麼買、如何賺錢一次看 新手小白30秒看懂
不是投資工具！5分鐘搞懂穩定幣 「新手上鏈步驟＋3地雷」全公開
其他人也在看
金價大跌是在「求救」！Fed前顧問示警系統性風險：流動性危機恐迫使Fed抗通膨轉向
金融市場周二 (21 日) 呈現矛盾景象，道瓊工業平均指數(DJI) 受通用、可口可樂等企業亮眼財報助漲至歷史新高，標普 500 指數逼近歷史高點，但固定收益市場與大宗商品領域鉅亨網 ・ 4 小時前
日本養樂多 將關閉在中國首座工廠
繼去年關閉上海工廠後，養樂多又要向廣州工廠動刀，日本養樂多本社株式會社周一（20 日）宣布，廣州養樂多啟動業務重組程序。鉅亨網 ・ 8 小時前
英國必勝客破產 將關閉68間餐廳及裁員逾1,200人
必勝客英國公司進入破產管理程序後，將關閉68間餐廳和11個外賣點，導致1,210個工作崗位流失。 必勝客母公司百勝餐飲(YUM)則同意挽救其餘64間必勝客英國餐廳，並保留其餘1,276個工作機會。AASTOCKS ・ 1 天前
日本債市暴跌 「寡婦交易」逆襲成全球最賺搖錢樹
幾十年來，全球債券基金一直被一種在日本稱之為「寡婦交易」所吸引，卻也因此屢屢受創。 這個策略的原理很簡單：借入並出售日本政府債券，預期價格下跌，然後再買回，賺取差價。但在日本長期實施超寬鬆貨幣政策的年代裡，這項策略讓債券投資人損失慘重。而如今，它逆襲成了全球債券市場最有利可圖的鉅亨網 ・ 22 小時前
黃金創四年來最大跌幅 技術指標顯示本輪漲勢過度
【彭博】-- （本文為機器翻譯，準確性基於第三方軟件服務，反饋請點擊）黃金創下四年來最大跌幅，因技術指標出現漲勢過度跡象，同時中美緊張局勢有所緩和。黃金一度下跌3.52美元的歷史新高。由於黃金近期漲勢迅猛，技術指標如相對強弱指數顯示價格深入超買區域。美元走強也使得大多數買家購買貴金屬的成本上升。隨著美國總統川普與中國國家主席習近平料將於下周會晤以化解貿易分歧，貴金屬作為避險資產的需求已趨於降溫，加之印度季節性購買熱潮已告結束。截至倫敦時間下午2:09，黃金下跌3.Bloomberg ・ 16 小時前
高關稅下每日對美出口仍有10億美元 中國貿易談判籌碼不容小覷
05億美元。「雙方可以減少對彼此的依賴，但不可能完全減少，」澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬表示。川普關稅壁壘中的漏洞，或使部分貿易通過降低成本成為可能。邢兆鵬表示，漏洞有很多，美國海關沒有足夠的人力來解決這些問題。7-9月份，中國公司向美國出口了近80億美元的智慧手機、筆記型電腦、平板電腦和電腦零組件。雖然這還不到去年同期的一半，但考慮到高額關稅，規模仍然相當可觀。原文標題China’s $1 Billion of Daily US Exports Show Xi Bargaining Power\--聯合報導 Andy Lin (News)、Qizi Sun、Fran Wang.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 小時前
《大行》高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單(表)
高盛發表中國市場策略報告，中國出口的故事已發生轉變，市場過去認為中國出口商只是為發達市場消費者提供低成本、低附加值產品的觀念已經不合時宜。如今，中國越來越多地將產品銷售至新興市場作為最終目的地，在高端製造領域取得全球市場份額，並向世界輸出服務、知識產權和文化。 該行指中國企業「走出去」的影響與受益者：(1)GDP與GNP之間的差距可能進一步擴大；(2)匯率升值壓力將逐步累積；(3)企業盈利將越來越不依賴於國內經濟增長；(4)透過資本市場進行海外投資與擴張的融資需求將上升；(5)一批「中國出海領軍企業」正在崛起，該行篩選出25家中資股(獲得高盛「買入」評級、橫跨12個行業)具備全球競爭實力並能把握海外機遇的公司。這些公司去年平均有34%的收入來自海外，且海外收入佔比較2021年累計提升了9個百分點。 高盛列出具備強勁全球競爭力的中資股名單，相關股份均獲「買入」評級： 股份 阿里-W(09988.HK) 寧德時代(300750.SZ) 拼多多(PDD.US) 小米集團-W(01810.HK) 比亞迪(002594.SZ) 美的集團(000333.SZ) 中際旭創(300308.SZ) 攜程AASTOCKS ・ 1 天前
油價崩聯儲要減息！華爾街大師預告10年美債息率跌至3.75厘
根據《彭博》報導，雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 表示，隨著國際油價持續走跌，美國 10 年期公債殖利率可能回落至 3.75%，創下逾一年來新低。鉅亨網 ・ 16 小時前
郭家耀：金價急跌 關注中美談判港股料反覆 中國鐵塔(00788.HK)前景可期
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀稱，美股週二(21日)個別發展，道指再創新高，科技股表現轉弱，納指反覆下挫，三大指數收市升跌不一。美元走勢向好，美國十年期債息回落至3.96厘水平，金價顯著下滑，油價低位徘徊。港股預託證券普遍偏軟，預料大市早段跟隨低開。 內地股市昨日上升，滬綜指高開高走，收市上升1.4%，滬深兩市成交額亦略為增加。 港股昨日先升後回，市場憧憬貿易戰有緩和跡象，大市一度升幅超過500點，其後高位有回吐，以接近全日低位收市，整體成交亦未算配合。市場繼續關注中美貿易談判進展，預料市況短期反覆，指數繼續於25,200至26,200點水平徘徊。 另中國鐵塔(00788.HK)公佈首三季營業收入743.19億元人民幣(下同)，按年增長2.6%，EBITDA509.59億元，按年增長2.5%，淨利潤87.08億元，按年增長6.8%。截至2025 年9月底，公司塔類站址數213.7萬個，塔類租戶數386.3萬戶，較上年末淨增7.2萬戶，塔類站均租戶1.81戶。其中，運營商業務收入為634.32億元，按年增長0.5%，智聯業務收入為70.93億元，按年增長16.8%，能源業務收入為34.AASTOCKS ・ 4 小時前
財經｜海洋公園上年整體蝕2.75億元 EBITDA錄經營盈餘 總入場人次按年漲一成
海洋公園公布，截至今年6月底的2024/25年度業績，總收入按年升9%至12.88億元。園內消費收入達1.1億元，按年升35%；商品收入達1.73億元，升幅近兩成。計及折舊等非現金項目，上年度錄得2.747億元虧損。Fortune Insight ・ 2 小時前
專家憂心金價嚴重脫離基本面 泡沫可能很快破滅
Capital Economics 首席市場經濟學家 John Higgins 表示，黃金創紀錄的漲勢可能很快就會瓦解。他警告，金屬價格已遠遠超出其「公允」價值，並可能處於泡沫區域。鉅亨網 ・ 18 小時前
《大行》滙控(00005.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
滙豐控股(00005.HK)將於下周二(28日)公布今年第三季業績，雖受惠於今年8月以來香港銀行同業拆息回升，有助緩解部份淨息差壓力，但市場料受「須予注意項目」(非經常性項目，市場估計其需為聯營公司交行(03328.HK)相關的攤薄和減值虧損等，因交行6月完成完成發行A股，滙控持有交行股權比例由19.03%降至16%)等所影響，本網綜合5間券商預測滙控2025年第三季列賬基準除稅前利潤介乎62.64億美元至81億美元，較去年同期84.76億美元，按年下跌4.4%至26.1%，中位數為80.16億美元，按年跌近5.4%。 綜合5間券商預測滙控2025年第三季替代表現衡量(Alternative performance measures)的不包括須予注意項目之固定匯率收入介乎167.16億美元至174億美元，較去年同期172.09億美元，按年下跌2.9%至升1.1%，中位數為172.06億美元按年跌0.02%。綜合5間券商預測滙控2025年第三季每股派息預測均為每股10美仙，按年持平。投資者將關注滙控淨利息收入及非利息收入增長表現、未來派息、普通股權一級資本(CET1)比率指引，並留意集團AASTOCKS ・ 1 天前
高盛薦買25中資股 阿里小米上榜 關稅無礙全球擴張 看好擁強勁競爭力
高盛發表報告，指美國加徵中國關稅不會改變中國於全球擴張的趨勢，同時列出25隻擁有強勁全球競爭力的中資股，當中包括阿里巴巴（9988.HK）、寧德時代（3750.HK）、小米（1810.HK）及比亞迪（1211.HK）等本港上市股份。信報財經新聞 ・ 8 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
《大行》高盛列出中國及美國十大AI相關企業股份名單(表)
高盛發表報告，人工智能熱潮方面，雖然該行認為美國市場尚未出現泡沫，但重申市場高度集中以及美國人工智能領域競爭日益激烈，應促使投資者持續關注分散投資。若美國市場對人工智能的樂觀情緒因投資回報率(ROI)、循環投資及估值等問題而迅速降溫，相關影響很可能波及中國的人工智能相關股票-這些股票自1月下旬DeepSeek事件後已獲重新估值。然而，中國人工智能股票的市值集中度較低，且相對於美國同業存在明顯的估值折讓。 列出中國十大AI相關企業股份名單： 股份│市值│預測2026年市盈率 騰訊(00700.HK)│7,300億美元│19倍 阿里-W(09988.HK)│3,960億美元│18倍 中移動(00941.HK)│2,400億美元│11倍 寧德時代(03750.HK)│2,390億美元│21倍 拼多多(PDD.US)│1,810億美元│10倍 工業富聯(601138.SH)│1,770億美元│28倍 小米-W(01810.HK)│1,320億美元│21倍 比亞迪(01211.HK)│1,030億美元│18倍 網易-S(09999.HK)│950億美元│16倍 中芯(00981.HK)│930億AASTOCKS ・ 1 小時前
《大行》滙豐研究：中電(00002.HK)第三季數據穩健 全年派息有望增加
滙豐研究報告指，中電(00002.HK)第三季營運數據符合該行預期，展現各地區業務具韌性且穩定。中電宣布將退出印度的燃煤發電業務，進一步強化其綠色承諾。維持「買入」評級，目標價78元。 滙豐研究表示，中電第三季穩定營運支持該行的「買入」論點。季度每股股息為0.63元，按年持平；同時，該行繼續預期中電將於2026年2月/3月派發的全年股息有可能增加。滙豐研究相信，作為該行在香港公用事業中的首選股，中電將能從香港的長期戰略發展中獲得增長動力，並在充足自由現金流的支持下提供穩定且可持續的股息。(ad/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜道指再破頂 金價暴瀉5%
美股三大指數表現各異，道瓊斯指數再升近220點，創收市新高，即市更是今個月以來第二次突破47,000點關口，惜未能守穩；納斯達克指數反覆向下，標普500指數平收。不少企業業績好過預期，成為大市的動力，但中美元首談判再生暗湧，拖累科技股表現。金價近月急升後暴瀉，紐約期金跌超過半成，回到4,100美元水平，白銀跌勢更急，達7%。Yahoo財經 ・ 8 小時前
全球「晶片荒」捲土重來！這一次全球從搶AI晶片到搶購DRAM
全球晶片製造商競逐 AI 晶片熱潮的同時，正意外攪動傳統半導體市場格局。隨著輝達等企業對高頻寬記憶體 (HBM) 晶片需求激增，三星電子、SK 海力士等記憶體巨頭將產能向高階 AI 晶片傾斜，加上中國長鑫儲存等對手在低階市場的擠壓，智慧手機、PC 及伺服器所需的傳統記憶體晶片供應迅速趨緊，引發鉅亨網 ・ 1 天前
專家警告：股市暢旺是美國的最大風險
美國經濟最大風險或來自股市本身，高收入人士消費倚賴投資回報，一旦市況轉差，信心同消費力或急速降溫，經濟勢受拖累。同時消費出現兩極化，基層慳使求抵買，高端與折扣零售商表現兩極分化。Yahoo財經 ・ 1 天前
押注美股崩盤？韓國散戶砸1.3億美元 瘋買兩倍做多VIX ETF
隨著美國股市估值逼近歷史高位，韓國散戶投資者（俗稱「螞蟻」）正將目光投向一種高風險的新型交易：與美股「恐慌指數」VIX 掛鉤的槓桿化產品。這些投資者試圖對沖其在美股市場的大量部位，同時為潛在的市場拋售潮進行高槓桿押注。鉅亨網 ・ 2 天前