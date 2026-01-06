跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷 醫生籲留意獨居長者｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】受一股乾燥的冬季季候風影響，本港今早（6 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 11.8 度。天文台高級科學主任唐宇煇今早在電台節目表示，星期三、四（7 日、8 日）早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。有家庭醫生在同一節目提醒，天氣轉冷有機會誘發心血管相關疾病，提醒市民注意保暖。
周六氣溫稍回升到 14 至 20 度
唐宇煇今早在港台節目《千禧年代》表示，今次冬季季候風影響華南時間相對較長，因此寒冷天氣會持續多兩三日，預料季候風到了周末至下周初會稍後緩和，屆時氣溫會稍為回升，其中周六（10 日）市區氣溫介乎 14 至 20 度，日夜溫差仍然較大，提醒市民注意。
去年底冷空氣強度較弱
天文台在去年 11 月和 12 月都沒有發出過寒冷天氣警告，是警告自 1999 年引入以來首次。唐宇煇說，去年底冷空氣和東北季候風的持久力和強度都相對較弱，未能夠令本港出現寒冷天氣，因此就沒有發出寒冷天氣警告。他解釋，冷空氣和季候風從西伯利亞南下，需要穿越華北、華中才會到華南地區，又要跨越多重山脈，期間又可能因為被太陽照射而變暖，當它們來到廣東沿岸時，強度通常都有所減弱。
預計冬季寒冷日數接近正常平均
唐宇煇又表示，目前仍然預計今年整體平均溫度為正常至偏高，不過仍有機會出現寒冷天氣，至於今個冬季的寒冷日數（最低溫度於 12.0 度或以下）接近正常平均值，即 9 至 17 日。
醫生：天氣轉冷求診人數增加
家庭醫生林永和就在同一節目表示，隨着天氣轉冷，多了市民感到身體不適而求診，包括咳嗽、血壓高、關節痛、皮膚問題等；他又提到長者在寒冷天氣下較容易出現低溫症，如果市民認識獨居長者，宜多跟他們聯絡，了解其身體狀況。
林永和又提到，呼吸道感染病毒在寒冷天氣下較為活躍，除了流感病毒之外，鼻病毒、呼吸合胞病毒的個案都可能會增加；他又指近期多了市民因為腸胃不適而求醫，部份可能受沙門氏菌、大腸杆菌感染，或與市民聚餐時處理食物不當而引致，提醒市民要小心注意食物安全。他又說，天氣轉冷亦有機會誘發心血管相關疾病，提醒市民注意保暖，又要留意心率和血壓變化。
