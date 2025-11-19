天文台今早錄得最低 13.2 度 入秋以來最低｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】受強烈東北季候風影響，本港今早（19 日）天氣顯著較涼。天文台錄得最低氣溫 13.2 度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度，大帽山今早更錄得 3.2 度低溫。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。

天文台預測，今日大致多雲，早上相當清涼及有一兩陣微雨。日間最高氣溫約 17 度，天氣非常乾燥。吹清勁偏北風，離岸及高地吹強風，稍後風勢緩和。

展望明日（20 日）大致多雲，早上仍然清涼，氣溫介乎 15 至 18 度。隨後數日漸轉天晴，日間非常乾燥，氣溫逐步回升，但日夜溫差頗大。