天文台今早錄最低氣溫 12.8 度 入冬以來最低｜Yahoo

天文台今早錄得最低氣溫 12.8 度。

【Yahoo 新聞報道】天文台昨日（1 日）發出入冬以來首個寒冷天氣警告，本港今早（2 日）多處地區氣溫降至 12 度或以下，較昨日低四至五度，而天文台錄得最低氣溫 12.8 度，是入冬以來的最低紀錄，大帽山則低見 2.4 度。

天文台預期，冬季季候風會在今日和明日為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，該區普遍晴朗，風勢頗大。隨著季候風在下週初稍為緩和，該區氣溫略為回升，但早上仍然清涼。預料乾燥的季候風補充會在下週中期持續影響廣東，該區氣溫再度下降，普遍晴朗及非常乾燥，日夜溫差頗大。

廣告 廣告

天文台預測，周六（3 日）早上仍然寒冷，氣溫介乎 12 至 18 度；周日氣溫介乎 14 至 19 度。