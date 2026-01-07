焦點

天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷

天文台今早錄 10.9 度為入冬以來最低 上水 6.8 度 未來一兩日早上持續寒冷｜Yahoo

2026-01-07，截至 07:50 本港各區最低氣溫
【Yahoo 新聞報道】受強烈冬季季候風影響，本港今早（7 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 10.9 度，是入冬以來的最低紀錄。新界多區氣溫比市區再低幾度，其中濕地公園錄得最低 7.5 度，上水 6.8 度；此外高地氣溫顯著較低，大帽山錄得最低氣溫 0.8 度。

本港地區今日天氣預測，天晴，日間非常乾燥，最高氣溫約 17 度，吹清勁北至東北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。

展望，未來一兩日早上持續寒冷，天晴及非常乾燥，明日（8 日）市區氣溫介乎 11 至 19 度，後日（9 日）介乎 12 至 20 度。週末期間氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。

