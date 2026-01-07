天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
天文台今早錄 10.9 度為入冬以來最低 上水 6.8 度 未來一兩日早上持續寒冷｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】受強烈冬季季候風影響，本港今早（7 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 10.9 度，是入冬以來的最低紀錄。新界多區氣溫比市區再低幾度，其中濕地公園錄得最低 7.5 度，上水 6.8 度；此外高地氣溫顯著較低，大帽山錄得最低氣溫 0.8 度。
本港地區今日天氣預測，天晴，日間非常乾燥，最高氣溫約 17 度，吹清勁北至東北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。
展望，未來一兩日早上持續寒冷，天晴及非常乾燥，明日（8 日）市區氣溫介乎 11 至 19 度，後日（9 日）介乎 12 至 20 度。週末期間氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。
冬季季候風將殺到 明早最低12°C 周三周四持續寒冷
【on.cc東網專訊】今天(5日)是廿四節氣中的「小寒」。冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區。天文台在今早11時40分發出特別天氣提示，指本港晚間天氣轉冷,明日(6日)早上市區最低氣溫會在攝氏12度左右。天文台預料季候風影響華南的時間相對較長,周三、四
寒冷天氣警告｜冬季季候風今日稍後漸影響本港 周三市區最低氣溫 11 度｜Yahoo
天文台今早（5 日）發「特別天氣提示」，指冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區，本港晚間天氣轉冷，明日（6 日）早上市區最低氣溫會在 12 度左右。
天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷 醫生籲留意獨居長者｜Yahoo
受一股乾燥的冬季季候風影響，本港今早（6 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 11.8 度。天文台高級科學主任唐宇煇今早在電台節目表示，星期三、四（7 日、8 日）早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。
東京初雪早一天襲擊淺草寺！ 三天平原積雪狂增交通崩潰？
嘿，朋友們，2026年的冬天終於來點真材實料了！1月2日那天，東京市中心忽然變成童話世界，迎來今季頭一場雪。 比起往年平均時間，這雪來得早了整整一天，但跟去年比，又遲到了14天。想想看，本來大家還在穿薄外套逛街，結果天上突然飄下白色小精靈，讓人忍不住伸出手去接。
日本島根縣東部6.2級地震最少4傷 當局料一周內或再有5級以上地震
日本本州西部島根縣東部早上發生6.2級地震，最少4人跌倒受傷，當局未有發出海嘯警報。 地震在當地早上約10時發生，震源深度約10公里，當地和毗鄰鳥取縣有強烈震感，之後再發生2次分別5.1級和5.4級餘震，松江市有建築物屋頂受損，不少民眾走到戶外暫避，安木市有房屋後方山坡山泥傾瀉。電力公司指，位於松江市的島根核電站未見異常。氣象廳警告，當地未來一周內可能再發生5級以上地震，呼籲民眾提防。首相高市早苗表示，已在官邸危機管理中心設立聯絡辦公室，評估災情和制定應對措施。
再見嘿美！哈里波特寵物貓頭鷹絕跡逾十年 瑞典正式將雪鴞列為「區域性滅絕」
《哈利波特》粉絲注意！那個忠心的信差嘿美（Hedwig）現實中可能真的要離開我們了。瑞典最近公佈一個令人心碎的消息：曾是北歐荒野象徵的雪鴞（Snowy Owl），在過去十年間完全沒有繁殖記錄，正式被列為「區域性滅絕」。這不單是瑞典20年來首次失去一種鳥類，更是氣候暖化為全球生態敲響的又一記警鐘。
12 月三項氣溫創 1968 年來新高 去年 11 、12 月未發寒冷警告 屬歷來首次
香港又創下另一個溫暖天氣紀錄。天文台表示，2025 年的 11 月及 12 月均沒有發出寒冷天氣警告，是 1999 年寒冷天氣警告系統開始運作以來，首次在同一年的 11 月及 12 月沒有發出寒冷天氣警告。2025 年 12 月的氣溫，亦有三個紀錄創下五十七年來的新高。
天氣｜天文台︰市區氣溫普遍下降至約12度
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台指市區氣溫普遍下降至約12度。 在紅磡碼頭，有泳客如常游早水，散步、晨運的市民都穿上外套。天文台指，受冬季季候風影響，本港今早天氣寒冷，市區氣溫普遍下降至約12度，日間最高氣溫約18度，新界再低一兩度，日間非常乾燥，又預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫約11、12度，新界再低幾度，日夜溫差頗大，呼籲市民請注意保暖並多關顧長者及慢性病患者。
天氣｜天文台清晨錄得最低氣溫10.9度 再創入冬新低
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，天文台錄得最低氣溫10.9度，再創入冬以來新低，高地氣溫亦顯著較低。 在早上約6時，大帽山只有大約4度，而天文台錄得大帽山的最低氣溫只有0.9度。多區亦一度錄得10度或以下，上水只有6.8度，打鼓嶺就錄得8.4度。天文台指，受冬季季候風持續影響，今日至周五早上天氣寒冷，市區最低氣溫約10至11度，最高氣溫約17度，新界再低幾度，天晴及日間非常乾燥，預料周末期間氣溫稍為回升，但早上仍然清涼，呼籲市民注意保暖。
天氣報告｜早上寒冷 日間最高氣溫約18度
【Now新聞台】本港今日(1月6日)天氣預測，大致天晴及乾燥，早上寒冷，日間最高氣溫約18度，吹清勁北風，離岸及高地吹強風。展望未來一兩日早上持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低幾度，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。
天氣｜寒冷天氣警告生效 明早市區最低12度 天文台料季候風周末至下周初才緩和
【Now新聞台】天文台指，晚間天氣轉冷，預計明早市區最低氣溫約12度。 冬季季候風今晚逐漸影響廣東沿岸地區，天氣轉冷，周二日間吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風，日夜溫差頗大。天文台表示，季候風會在周末至下周初才緩和。天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。另外，由於我們預計未來兩三日日間天氣都非常乾燥，大家要小心火種。」
黃昏天氣節目(01月05日下午6時) - 學術主任何偉航
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。
天氣｜寒冷天氣警告生效 晚間天氣轉冷 周二早上市區最低氣溫12度
【Now新聞台】寒冷天氣警告生效，晚間天氣轉冷，天文台預計周二早上市區最低氣溫約12度，新界再低幾度。入夜後氣溫明顯下降，中環海旁仍有不少旅客遊覽，有人毋懼寒冬繼續穿短裙，這個小朋友比較怕冷，由頭包到腳。季候風來臨都無阻他們刺激味蕾的心，雪糕車前大排長龍，她就認為天氣可以更冷。台灣旅客Melody：「我希望冷一點，因為我帶的衣服都很厚，(溫度)其實與台灣差不多，幾乎一樣的天氣。(明天冷的話，你還會吃冰淇淋嗎？)應該還是可以，真的沒有很冷。」吳先生：「現在穿較厚的衣服，毛衣、內衣也足夠保暖。(忽冷忽熱會否擔心影響健康？)我平日有運動，不太擔心。」天文台預計，冬季季候風逐漸影響廣東沿岸，未來數日天氣寒冷，日夜溫差頗大。天文台科學主任林家輝：「預計季候風影響華南的時間會較長，周三、四早上仍持續寒冷，市區最低氣溫會在11至12度左右，新界會再低幾度，大家要注意保暖，並多關顧長者和慢性病患者。」未來兩三日日間天氣乾燥，天文台呼籲市民小心火種。
