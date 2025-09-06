天文台午夜12時至凌晨3時改發三號強風信號

【Now新聞台】一號戒備信號現正生效，位於南海北部的熱帶低氣壓逐步增強並靠近廣東西部沿岸，預料其強風區明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至凌晨3時之間改發三號強風信號。

天文台署理高級科學主任沈志泰：「留意明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密，星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大，海有大浪及湧浪。按照現時預測，熱帶氣旋會逐步增強，在星期一早上於香港西南面約200公里左右掠過，同一時間其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。」

#要聞