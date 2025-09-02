天文台回顧 8 月天氣遠較正常多雨 全月總雨量 939.2 毫米排 8 月歷史第三高｜Yahoo

2025 年 8 月 5 日清晨，青山公路東行近愉景新城受雨水淹浸，車輛一度無法通行。

【Yahoo 新聞報道】天文台今日（2 日）發表 8 月的天氣回顧。上月連場暴雨，天文台指今年 8 月「遠較正常多雨」，天文台錄得全月總雨量 939.2 毫米，較 8 月正常值 453.2 毫米高超過 1 倍，並且是有記錄以來 8 月份的第三高。

天文台又指，本港首半年雨量遠低於正常，但由於 7 月及 8 月連場大雨，本年首 8 個月累積雨量為 1,985.3 毫米，追上同期正常值的 1921.5 毫米。

在 8 月 5 日的「黑色暴雨」，天文台總部錄得破紀錄 368.9 毫米的日雨量，是自 1884 年有記錄以來 8 月份的最高日雨量，而這單日雨量已是 8 月雨量正常值 80% 以上。而在 8 月 2 日至 8 月 5 日，天文台累積雨量接近 600 毫米，而將軍澳及慈雲山的雨量更超過 800 毫米。據統計，天文台今年至今共發出 5 次黑色暴雨警告，破了歷年紀錄。

熱帶氣旋方面，本港在 8 月受到楊柳、一個熱帶低氣壓、劍魚，以及藍湖影響，天文台並且就藍湖在 8 月 28 日發出一號戒備信號，為今年第八次，打破了自 1946 年以來 1 月至 8 月的最高紀錄。

2025年8月5日的雨量分佈圖