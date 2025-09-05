天文台在多區錄得34度或以上高溫 上水錄得最高溫38度

【Now新聞台】多區都錄得34度或以上高溫，天文台指，未來一兩日日間都會極端酷熱；至於在呂宋附近的低壓區，預料今晚至明早會發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

在旺角，即使高樓林立，仍可清晰見到刺眼的太陽，電風扇是不少人出街必備，等過馬路被曬著，披肩也要出動遮一遮。

送貨員：「很熱。」

送貨員這一句，相信是不少人的心聲。

買杯雪糕，找個陰涼位置享用，或許可短暫消暑，但大部分人面對極端酷熱，唯有無奈忍受。

James：「熱到那種是，即是懶得出去，熱到不想上學。」

Lory：「你將雞蛋放在這裡，可能都可以蒸熟。」

洪小姐：「(抱歉，雨傘遮擋了妳。)抱歉，因為真的很曬，我平時也不撐傘，但現在真的曬到有點灼傷的感覺，是特別熱。」

在中環，一樣晴空萬里，路過海邊都要出動帽子及撐傘，趁陽光普照踏單車，乾脆脫掉上衣享受日光浴，有旅客外出都做足防暑工夫。

浙江旅客王小姐：「就是很熱，比我那邊還要熱，我在浙江溫州。這是可以掛在頸上的，濕的，可以摸一下，就這樣子，然後就很涼。」

四川旅客謝小姐：「因為我的臉怕紫外線，對紫外線有點過敏，所以我就把它遮住，免得太陽曬。」

在上水北區公園，溫度計顯示氣溫35度，天文台就在上水錄得最高溫38度，其餘多區都錄得34度或以上。

天氣如此酷熱，皆因受高空反氣旋影響，預料未來一兩日日間仍會極端酷熱。

天文台又稱，在呂宋附近的低壓區預料將成為熱帶氣旋，未來兩三日逐步增強移向廣東沿岸，預料周日稍後風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定，會視乎熱帶氣旋強度、本地風力變化等，評估周日是否要改發更高信號。

隨著高空反氣旋再度增強，天文台預料下周中後期驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣酷熱。

