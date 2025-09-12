天文台指三個低壓系統 或影響未來一兩周天氣

【Now新聞台】天文台表示有兩個低壓系統及一個潛在低壓系統，或影響本港未來一兩周天氣。

天文台指，持續影響本港的高溫天氣將隨著下周驟雨增多而緩解，而第一個低壓系統進入南海後強度較弱，與其相關的高空擾動會在下星期一、二為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴；而第二個低壓系統進入南海後距離廣東沿岸較近，隨著下周中後期向北靠近，該區天氣漸轉不穩定，驟雨增多；第三個潛在低壓系統強度最高，下周末期間靠近台灣至呂宋海峽一帶，是否進入南海仍有變數。

#要聞