天文台指「濕凍」來襲體感溫度或比上次降溫低 籲長者注意保暖

天文台預料本港今晚氣溫顯著下降，周三(21日)至周五(23日)大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度。天文台署理高級科學主任李鳳瑩在港台節目表示，季候風的路徑是取決於香港降溫程度的主要因素之一，今日初時吹東風，暫時溫度反應不太大，但今晚轉吹北風，溫度反應會較明顯。

李鳳瑩形容今次降溫屬於「濕凍」，由於大氣中低層水氣較多，且預計陽光會被一道雲帶覆蓋。她補充，高空西風槽的波動情況將決定會否下雨。部分氣象預測模式顯示，若西風槽較為活躍，廣東地區有機會受微雨影響。此外，強風亦會加劇寒冷感覺，大風會加速帶走身體周遭的熱量，產生「風寒效應」，尤其在空曠當風的地方，體感會特別寒冷。在風寒效應及微雨影響下，市民的體感溫度或遠比實際溫度更低，有別於一月初陽光充沛的「乾凍」

李鳳瑩又特別提醒長者及身體較弱的市民注意保暖，避免長時間在室外逗留，又指長者可能會穿著厚重的衣物，導致身體靈活性下降，要留意避免跌倒。

