天文台接獲市民報告 南丫島附近出現水龍捲(何泳薇報道)

【Now新聞台】天文台接獲市民報告，南丫島附近出現水龍捲。天文台解釋，本港天氣不穩，有利水龍捲形成。

從網上片段可見，南丫島附近多雲，有一條彎曲的雲柱連接著水面及雲層。天文台指近下午1時，有市民在南丫島附近目擊水龍捲。

天文台解釋，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜水滴的雲柱，從對流雲的底部連接著水面，今日的天氣有利水龍捲形成。

天文台科學主任謝鈞澍：「一道廣闊低壓槽影響廣東沿岸，本港天氣不穩定，部分地區雨勢較大及有強烈狂風雷暴。今次水龍捲與猛烈雷暴相關，這類水龍捲通常伴隨惡劣天氣，例如大風、冰雹。」

維港去年亦曾出現水龍捲，天文台指水龍捲在港較為罕見，由1959年至2024年本港10月錄得水龍捲只有3宗。

天文台表示，水龍捲屬於小尺度強對流天氣系統，發展迅速，強度和移動變化較大，出現位置和時間隨機，生命周期和移動路徑都較短，因此難以預測，提醒市民如果目擊水龍捲，應保持冷靜，迅速遠離，並到堅固的建築物暫避。

