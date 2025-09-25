港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
天文台改發一號戒備信號
【Now新聞台】天文台改發一號戒備信號。
天文台表示，隨著樺加沙繼續遠離香港並減弱，本地普遍風力亦逐漸減弱，而受樺加沙外圍雨帶影響，
本港今日間中有狂風驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大，海有大浪及湧浪。
