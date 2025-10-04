月餅如何食得健康 營養師全面拆解
3號風球續生效 「麥德姆」料明晨300公里外掠過
【on.cc東網專訊】熱帶氣旋「麥德姆」已增強為颱風，3號強風信號現正生效。按照現時預測，麥德姆會在明日(5日)凌晨至早上最接近本港，於香港西南約300公里外掠過，天文台表示會密切監察其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
雷暴警告現正生效。在今日(4日)晚上9時，麥德姆集結在香港以南約380公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海北部。過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶並有所增強，香港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。
受麥德姆的雨帶影響，香港今晚至明日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時85、73及66公里，最高陣風分別超過每小時107、98及75公里。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
風季2025｜天文台今年「掛波」 12 次 打破 1946 年以來紀錄｜Yahoo
天文台指，截至昨日（10月3日）共有 27 個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有 12 個熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，打破 1946 年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
天氣｜麥德姆周日凌晨至早上最接近本港 天文台評估是否需要改發更高警告信號
【Now新聞台】(20:45)過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶並有所增強。本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，麥德姆會在明日凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過，天文台會密切監察其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。受麥德姆的雨帶影響，本港今晚至明日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。(12:25)根據現時預測，麥德姆會逐步增強並移向雷州半島一帶，隨著麥德姆靠近，本港風勢正逐漸增強，而與其相關的狂風驟雨正影響南海北部，三號強風信號會至少維持至今晚十時。本港今日漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多。 海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。(12:20)三號強風信號在下午12時20分發出，天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。(09:45)隨著麥德姆靠近，本港風勢會在下午逐漸增強，天文台會在下午12時20分改發三號強風信號，預料麥德姆會逐步增強並移向雷州半島一帶。天文台會視now.com 新聞 ・ 32 分鐘前
一號戒備信號周六中午前維持 天文台考慮周六下午初時改發三號強風信號(湯偉圓報道)
【Now新聞台】一號戒備信號生效，會在周六中午前維持。天文台預料熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，考慮周六下午初時改發三號強風信號。 颱風靠近，為本港帶來酷熱天氣，周五下午多處地區氣溫上升至33度或以上。在中環碼頭，想吃雪糕消消暑，都要先在烈日當空下排隊。想沒有那麼熱，出動電風扇。台灣旅客溫小姐：「沒有吹(電風扇)的話真的蠻悶熱的，有吹的話就涼快一點。(吹了會還是很熱嗎？)還是會，但有緩解一點。」內地旅客：「很熱，必須出來一回就回去。(會擔心太熱，妝會溶掉嗎？)要一直補。」終於排到她，一次過要食兩個雪糕。內地旅客：「熱啊。(為甚麼有兩個雪糕？)因為剛才排很久隊，要獎勵多一個。」內地旅客李小姐：「我剛剛買那個雪糕，他一給我就化掉了的那種熱，覺得很熱今天。」天氣這麼熱，大家記得要多喝水，天文台亦提醒市民要做足防曬防暑措施 。元朗、上水、九龍城等多區亦錄得超過34度。天文台預測，熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，並逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。天文台科學主任郭于庭：「本港天氣方面，明日(周六)稍後至周日會漸轉不穩定，風勢頗大，海會有湧浪及大浪，間中有狂風驟雨now.com 新聞 ・ 1 天前
中秋會否打風？天文台：最快星期五掛1號波！受「麥德姆」影響，AI預測周末天氣不穩 打風前買旅保要注意甚麼？
中秋佳節將至，不少市民計劃外遊賞月或短途旅行。不過，天氣變幻莫測，熱帶氣旋「麥德姆」正逐步增強，週六下午進入本港以南約400公里範圍，中心附近最高持續風速可達每小時145公里，有機會達至強颱風級別。大家出發前多加留意氣象預報之餘，亦記得為行程加添保障，買返份旅遊保險，安心出行！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Lisa「人間LV芭比」亮相巴黎大騷！甜美花俏針織裝扮，Hold住LV SS26騷場
BLACKPINK Lisa以粉嫩針織連身褲套裝，配白色包包和高跟鞋出席LV大騷，加上一頭棕色捲髮更添時尚感，展現甜美性感氛圍，引爆社群熱議。Yahoo Style HK ・ 1 天前
颱風麥德姆｜一號戒備信號生效 天文台考慮周六下午初時改發三號 (更新)
【19:45更新】天文台預料麥德姆周五晚（10月3日）及周六早上（10月4日）會與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會在周六中午前維持。按照現時預測，麥德姆會逐步增強並靠近雷州半島至海南島東部一帶。本港風勢周六稍後將逐漸增強，天文台會考慮在周六下午初時改發三號強風信號。隨後天文台將視乎麥德姆的強度、其烈風區與am730 ・ 1 天前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 1 天前
消委會蛋糕｜減肥注意！Lady M未算最肥？瑞士卷只排第二 最高脂係…
消委會蛋糕報告出爐！減肥又想食蛋糕？就要看清哪款蛋糕最肥。消委會第530期聯同食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）測試10種非預先包裝蛋糕的糖及脂肪含量，發現在100款非預先包裝的蛋糕樣本中，逾4成樣本屬「高脂」食物、2成半屬「高糖」食物，當中近1成樣本既「高脂」亦「高糖」。Yahoo Food ・ 1 天前
58歲郭藹明佛系養生之道：被老公劉青雲悉心滋養的小花，身心靈健康維持嬌嫩皮膚與體態
郭藹明以天生麗質聞名，作為1991年香港小姐冠軍，她不僅擁有經典美貌，更以低調生活征服萬人。年近50歲的她，皮膚白滑細膩，身材纖瘦，宛如「小花」般嬌嫩。她的美麗之道？不是狂熱保養，而是「佛系養生」——隨性自然，被老公劉青雲無微不至滋養，成就這份永恆韻味。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（04/10-08/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Sajo急凍蠔海鮮魚餅 $35.9/件、日清碗裝辣香蒜雞湯味炒麵/元祖雞香燒醬油粟米碗麵 $25.9/2件、KleanNara清純自然盒裝面紙(270張)3P $31.8/件、Chateau Le Colomb波爾多紅酒/Ch. Haut Fourat波爾多紅酒 $109/2件！YAHOO著數 ・ 9 小時前
特斯拉Q3交車量年增7%優於預期
（法新社紐約2日電） 電動車大廠特斯拉今天公布，第3季交車量較去年同期增加7%，優於市場預期，扭轉過去幾季因執行長馬斯克涉入政治活動引發部分消費者反感，導致銷量持續下滑的頹勢。根據汽車市場研究機構考克斯汽車（Cox Automotive）統計，消費者上季共購買41萬輛電動車，寫下歷史新高，年增率約21%。法新社 ・ 1 天前
29款2025最值得入手電動車推薦（附價錢參考）！必入手最強車款：BMW、Tesla、Audi、Kia、BYD
電動智能車愈來愈受歡迎，皆因各大汽車品牌都向環保出一分力，歐盟預計 2025 年擬停售傳統燃油汽車，電動車將大行其道。不知道一眾車主，大家又準備好入手自己心水的電動車了沒有？如果沒有想話」法，不如看看以下 26 款 2025 年的大熱推介車款吧！ 購車前建議...men’s Reads ・ 1 天前
港超級富豪全球第六多 擁逾2.3億身家人數1.7萬
總部在英國的數據公司Altrata發布《2025年全球超高淨值人士報告》（World Ultra Wealth Report 2025），得益於IPO熱潮及港股收益上升，香港超高淨值（即淨資產超過3000萬美元，折合約2.34億港元）人數上半年激增22.9%至17215人，增幅為十大財富市場中最大。信報財經新聞 ・ 1 天前
月餅回收2025｜月餅/月餅盒回收計劃合集 送高達$100奇華優惠券、可捐贈月餅/餅券（不斷更新）
中秋節即將到來，便已收到大量月餅，擔心吃不完？每年坊間也有不少環保團體舉辦月餅回收活動，將收集所得的月餅、月餅券分享給弱勢社群。同時，還有月餅盒回收活動，可以去減少浪費外，還有機會獲得高達$100奇華優惠券！本文將詳細介紹2025年主要的月餅和月餅盒回收計劃，讓我們一起實踐環保中秋，傳遞愛心！YAHOO著數 ・ 1 天前
Threads上爆紅「飲水神器」！Owala有超過Stanley的趨勢？最平$233買到、Amazon也有得入手
從Stanley爆紅開始，水壺除了實際的用途，還變成日常生活中必不可少的時尚配件。而且飲水對於人體健康而言，有說不清的好處，缺水更會令皮膚暗沉。Yahoo購物專員發現大家都有在默默提升自己的飲水裝備，現實中會看到同事桌上的漂亮水壺，Threads上也有很多人在分享「Owala」水壺，討論熱度甚至有超越Stanley的跡象。究竟Owala為什麼這麼紅？Owala在哪裡入手？以下會跟大家娓娓道來。Yahoo Food ・ 1 天前
張玉珊自爆富商男友已求婚 盧啟賢曾與廖碧兒拍拖 與前妻育有一女兒
現年50歲的張玉珊（Shirley）早於15歲已拍廣告，出道後曾是TVB花旦兼玉女歌手，其後轉戰商界憑創辦「修身堂」美容纖體公司，2003年公司上市時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國掏出萬億美元禮包 北京力促特朗普取消投資限制
【彭博】— 中國正在推動特朗普政府取消對其赴美國營商的國家安全限制措施，提議用超大規模的投資等作為華盛頓放棄實施了十年之政策的回報。Bloomberg ・ 8 小時前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
葉萱懷孕8個月突發入院 方力申分享老婆住院照曝光入院原因
方力申於今年情人節宣布與女友葉萱（Maple）結婚，6月份透露太太懷孕消息，二人將於12月升呢做父母。方力申於上月尾分享與老婆到醫院進行產檢及參觀病房、產房嘅短片，初為人父嘅方力申更忍唔住與BB結構性超聲波自拍，仲大讚BB囡：「靚過我呀個脊骨」。不過，懷孕8個月嘅葉萱於前日（1日）突發入院；方力申亦於IG限時動態透露太太入院原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前