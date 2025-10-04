3號風球續生效 「麥德姆」料明晨300公里外掠過

【on.cc東網專訊】熱帶氣旋「麥德姆」已增強為颱風，3號強風信號現正生效。按照現時預測，麥德姆會在明日(5日)凌晨至早上最接近本港，於香港西南約300公里外掠過，天文台表示會密切監察其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

雷暴警告現正生效。在今日(4日)晚上9時，麥德姆集結在香港以南約380公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海北部。過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶並有所增強，香港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。

廣告 廣告

受麥德姆的雨帶影響，香港今晚至明日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。在過去一小時，昂坪、長洲泳灘及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時85、73及66公里，最高陣風分別超過每小時107、98及75公里。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】