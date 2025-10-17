天文台料強烈東北季候風周末抵華南 本港下周起顯著轉涼

【Now新聞台】天文台預料，受熱帶氣旋及東北季候風共同影響，本港下周顯著轉涼。

踏入10月，本港天氣仍持續炎熱，在中環海旁，不少人身穿背心短褲，不過下周秋風終於來臨。

天文台指，高空反氣旋明日為本港帶來晴朗天氣，預料受東北季候風影響，星期日北風逐漸增強，而位於菲律賓的熱帶氣旋會在下周中期逐漸轉向西南方向移動，並開始減弱，但轉向的地點存在變數。

天文台科學主任黃子鈞：「我們現時最新預計去到下周二、三、四，高地去到8級水平，8級水平即是去到烈風。受高空反氣旋和熱帶氣旋共同影響下，下周初至中期風勢會持續頗大，漸轉多雲有雨，市區氣溫顯著下降至20度左右，新界再低兩三度，晚間部分沿岸低窪地區可能出現水浸，市民要多留意氣溫變化。」

