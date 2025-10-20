不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表示，受東北季候風影響，本港今早普遍地區氣溫下降大約兩度，風神與東北季候風共同效應下，令本港風勢較大，風神明日便會轉往西南方向移動，具體轉向地點和時間存在變數，視乎當時季候風的影響。
沈稱，風神的移動路徑會受季候風影響，預料明日將移至香港南面，速度會較慢，風勢可能開始減弱。預料隨着風神靠近廣東沿岸，本港會開始受其環流影響，今日稍後會有幾陣雨，明日雨勢會漸轉頻密。華南沿岸和南海北部風勢會較大，並且持續。
沈又稱，4年前亦曾發生季候風與熱帶氣旋同時影響廣東沿岸的情況，當時本港同樣先受季候風影響，隨着熱帶氣旋靠近，就直接發出3號信號。至於今次改發更高信號的機會有多大，要視乎包括風神的強度變化、烈風區與本港的距離、轉向的情況等多個因素。
