【Now新聞台】天文台早上一度發出黃色暴雨警告信號。

灣仔一帶早上六時多雨勢頗大，車輛駛過濺出水花，有不少市民都帶了雨傘外出。

天文台在早上六時發出黃色暴雨警告信號，信號維持一個小時取消。

天文台指，與高空擾動相關的強雷雨區正影響珠江口及南海北部，今早的驟雨為港島及將軍澳帶來超過30毫米雨量，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水浸。

天文台預料本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時雨勢有時頗大及有強烈狂風雷暴。

