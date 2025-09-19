天文台早上 9 時 20 分改發三號強風信號｜特朗普暗示延長美中貿易休戰｜關嘉敏認與黃家俊了解中｜9 月 19 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 19 日星期五，隨著米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今日早上9時20分改發三號強風信號。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【今日重點新聞】

打風．米娜｜天文台早上 9 時 20 分改發三號強風信號 幼稚園今停課｜不斷更新

天文台表示，過去數小時，米娜穩定地向西北方向移動。隨著米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今日早上9時20分改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，在本港以北約100公里範圍掠過。天文台會視乎米娜屆時的強度變化、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

Yahoo新聞：食水現黑點 馬鞍山錦駿苑爆皇后山邨翻版 居民：洗手都唔敢 水務署：已提升水管濾網

繼皇后山邨爆食水現黑點風波，馬鞍山錦駿苑居民也有相同遭遇。入伙僅兩年的錦駿苑有居民向《Yahoo新聞》表示，日前發現，食水出現黑色雜質，花灑濾芯使用一日變成全黑。水務署解釋，有關微粒是由於早前在9月12日為配合上游的公共水管檢查而進行供水調度，在過程中因水壓加大而揚起相關配水庫內沉積物，導致有瀝青微粒在過去數日進入了上述樓宇的內部供水系統。

Yahoo新聞：極危小葵花鳳頭鸚鵡香港覓得棲身地 保育人士憂「居住困難」 建人工巢箱助留港生存

極度瀕危的「小葵花鳳頭鸚鵡」在香港的城市公園中找到意想不到的棲身之所，但如今牠們和人類一樣面對「居住困難」。這些原產於印尼和東帝汶的白色鸚鵡，頭頂的黃色羽冠如皇冠般鮮明，在本港的公園內高聲鳴叫，約佔全球野生種群的 10%。目前全球成熟個體僅剩約 2000 隻。

【今日重點財經新聞】

鉅亨網：特朗普暗示延長美中貿易休戰 與習近平同步談TikTok協議

美國總統特朗普周四 (18 日) 表示，當他與中國國家主席習近平本周五 (19 日) 通話時，可能會在現有基礎上進一步延長美中貿易休戰，同時討論有關 TikTok 美國業務出售的協議。這將是兩位領袖自 6 月以來首次直接接觸，備受外界矚目。

Yahoo 財經：美股日誌｜聯儲轉向衰退風險減 三大指數齊破頂

美股造好，三大指數齊創新高，連同中小型股指數羅素2000同樣破頂，後者是近4年以來首次，升幅達到2.5%，遠遠拋售三大指數。聯邦儲備局減息0.25厘，並將貨幣政策重心，由控制通脹轉為保就業，市場認為美國進入衰退的機會大大降低。

Yahoo 財經：教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮

《施政報告》計劃為教師引入審查制度，推出執業證書機制，要求日後定期續證確保師資「與時並進」，消息一出令教育界憂慮打擊士氣；不過在教育界之外，地產界同樣關注，若「教師鐵飯碗」消失降低置業意欲，對本港樓市或帶來深遠衝擊。

信報：港P息減0.125厘 HIBOR料續高企

香港銀行跟隨美國重啟減息，主要銀行包括3間發鈔行將最優惠利率（P）和儲蓄利率，同步下調0.125厘，符預期，H按封頂息亦相應由3.5厘，降至3.375厘。與樓按掛鈎的1個月港元拆息（HIBOR）昨天仍上升，銀行公會稱，現時銀行體系結餘規模將令流動性持續偏緊，HIBOR回落空間有限。分析認為，現時臨近季結和10月長假期導致拆息高企，年底前料回落到2.4厘至2.5厘，意味着供樓人士在一段時間內依然要捱封頂息。

【今日重點娛樂新聞】

東方日報：關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話

藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。

Yahoo 娛樂圈：蘇永康被翻涉毒舊帳溫州個唱叫停 內地官媒評論︰取消之外更要問責

蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。據報，蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。