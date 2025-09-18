天文台早上9時20分改發三號強風信號 幼稚園停課

天文台宣布。會在今日早上9時20分改發三號強風信號。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

天文台指，過去數小時，米娜穩定地向西北方向移動。隨著米娜靠近廣東東部沿岸，預料本港風力將普遍增強，天文台會在今日早上9時20分改發三號強風信號。

按照現時預測路徑，米娜會在今日黃昏前後登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，在本港以北約100公里範圍掠過。天文台會視乎米娜屆時的強度變化、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

受米娜的外圍雨帶影響，本港今日驟雨逐漸增多及有狂風，明日雨勢有時頗大。海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。