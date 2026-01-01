天文台發出寒冷天氣警告 明早市區低見 12 度 創 1999 年以來最遲首發紀錄︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】香港天文台今日（1 日）於下午 4 時 20 分 發出寒冷天氣警告，預測本港未來一兩日早上天氣寒冷。天文台表示，一股位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料今晚橫過廣東沿岸，隨後冬季季候風影響該區，氣溫將顯著下降。

天文台預測，今晚市區氣溫下降至約 16 度，新界會再低兩三度。明日早上市區最低氣溫約 12 度，新界部分地區氣溫可再低兩三度，屬入冬以來首次發出寒冷天氣警告，亦是自寒冷天氣警告 1999 年設立以來最遲一次首度發出。

根據九天天氣預報，明日早上寒冷，最低氣溫約 12 度，日間最高約 17 度，吹 4 至 5 級北風，離岸及高地風勢較大。隨後一兩日持續天晴乾燥，早上寒冷或相當清涼，氣溫介乎 12 至 18 度。下周中後期日間非常乾燥，早晚溫差較為明顯。

天文台提醒市民留意保暖，多穿禦寒衣物，並保持室內空氣流通。如家中或身邊有獨居長者或長期病患者，應多加關顧，適時提供協助。使用暖爐或暖風機時，需注意消防安全，遠離易燃物品，避免電力負荷過重，切勿於室內生火取暖。使用舊式氣體燃料熱水爐時，亦需確保室內有充足新鮮空氣。