天文台發出酷熱天氣警告 籲巿民慎防中暑

【on.cc東網專訊】天文台在今日(15日)上午11時05分發出酷熱天氣警告。預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。今日上午11時，天文台錄得氣溫攝氏32度，相對濕度百分之67。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是7，強度屬於高。

長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，請參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。在戶外活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。戶外活動宜安排在早上或下午較後的時間進行。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】