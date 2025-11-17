天文台發特別天氣提示 明日顯著轉涼 周三周四市區降至14°C

【Now Sports】兩循環比賽，意大利合計以1:7不敵挪威，不能直接晉身世界盃決賽周是「意」料中事。眼見球隊崩壞，教練加度素公開向支持者道歉。「向意大利球迷致歉，球隊不能畏懼。」加度素在意軍周日世盃外I組主場負挪威1:4後，接受Rai電視台訪問時說。「意大利崩潰令人擔心，如果我說不擔心，那就是說謊。若然大家團結一致，天天進步，在這樣的晚上就會容易得多。我擔心的是，大家下次見面要待三個月後。」上周四打敗摩爾多瓦後，加度素為被球迷柴台感不悅，這次當主場球迷報以噓聲，加度素承認人家的反應是合理。意大利如今以小組次名身份，轉戰本周四抽籤的附加賽，由於該隊是種子球隊，在3月26日進行的準決賽獲主場之利，據報屆時將於貝加莫上演。若意軍獲勝，就會進入3月31日的決賽。

