天文台發霜凍警告 大埔、粉嶺清晨出現結霜 相對濕度曾降至 17％ 創最低紀錄︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】天文台昨日及今日（8 日）先後發出霜凍警告，提醒市民今早新界內陸地區可能出現地面結霜。今早大埔、粉嶺上禾坑村及丹竹坑等地，均有市民拍攝到結霜情況，部分農地、草地表面，私家車擋風玻璃及車頂均出現薄霜。

料明早氣溫更低

綜合天文台資料，香港持續受乾燥的冬季季候風影響，昨晚至今早風勢較弱，令輻射冷卻情況更為明顯，導致新界部分地區氣溫顯著下降。天文台指出，今晚風勢仍然偏弱，預料明早新界部分地區氣溫將進一步偏低，市民應留意最新天氣資訊並注意保暖。

天文台表示，受乾燥季候風影響，截至今日下午 4 時，天文台總部錄得的相對濕度一度下降至 17%，打破有記錄以來 1 月最低紀錄。天文台預料，隨着季候風在週末稍為緩和，氣溫將逐步回升，但早晚仍然清涼，提醒市民適當添衣。

部分農地及草地表面出現薄霜。（天文台）

有大埔市民分享影片，顯示私家車車頂亦有結霜。（天文台）

有大埔市民分享影片，顯示私家車的擋風玻璃亦有結霜。（天文台）