天文台考慮今晚至明早發一號戒備信號 明日極端酷熱市區達35°C

【on.cc東網專訊】位於呂宋附近的低壓區現時距離本港800公里左右。天文台在今日(5日)正午12時15分發出特別天氣提示，預料該低壓區會在今晚至明早(6日)發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。受高空反氣旋影響，明日本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫可達攝氏35度左右，新界再高兩三度。

天文台表示，按照現時預測，該熱帶氣旋會在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。預料受其影響，周日稍後(7日)本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。

天文台預料，周一(8日)風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，周一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】