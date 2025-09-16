天文台考慮周三至周四發出一號戒備信號

【Now新聞台】位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，會在今明兩日（9月16及17日）橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。天文台會考慮在星期三晚上至星期四（9月18日）初時發出一號戒備信號。

預料該熱帶氣旋會大致移向廣東沿岸並逐漸增強，但受東北季候風影響，其路徑及強度存在變數。由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，週末期間有驟雨及狂風雷暴，風勢較大。

