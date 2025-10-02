天文台考慮周五晚發出一號戒備信號(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】天文台考慮明晚發出一號戒備信號，會視乎本地風力變化，再評估是否需要在周六的日間改發更高熱帶氣旋警告信號，而高空反氣旋為本港帶來酷熱天氣，市區最高氣溫達33度。

再有熱帶氣旋靠近，為本港帶來炎熱天氣，下午多區氣溫上升至33度或以上。在尖沙咀海傍，不少人都戴帽撐傘，對抗猛烈的陽光，或者吃杯雪糕透心涼。

天氣這麼炎熱，皆因受高空反氣旋影響。天文台預計，未來一兩日的日間酷熱，截至下午2時，熱帶氣旋麥德姆的中心附近最高持續風速每小時75公里。

天文台科學主任陳玉葆：「位於菲律賓以東海域的麥德姆會在周五橫過呂宋，稍後進入本港800公里範圍內。按現時預測，麥德姆會在周末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶，並逐漸增強。」

天文台指，本港周六稍後至周日天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。

