【Now新聞台】天文台錄得最低氣溫13.2度，是今年入秋以來的最低紀錄，新界普遍再低一兩度。

在紅磡碼頭有泳客無懼寒風，如常游早水。市民上班上學都要添衣，穿上羽絨、大衣保暖。

天文台表示，受強烈東北季候風影響 ，本港今早天氣顯著較涼，新界部分地區寒冷 ，日間最高氣溫約17度，天氣非常乾燥。

#要聞