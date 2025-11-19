天文台錄得最低氣溫13.2度

四大飲食平台網購優惠碼大放送！
其他人也在看
天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度 天文台預料冬季寒冷日數 9 至 17 日屬正常水平｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，今日（18 日）本港天氣顯著轉涼。天文台署理助理台長謝淑媚今早在電台節目表示，周三及周四（19 及 20 日）市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。長者安居協會行政總裁王虹虹在同一節目表示，已經預留足夠人手應付長者在天氣轉涼期間的求助來電需要，她並指上個冬季共收到 14 萬個「一線通平安鐘」求助電話，預計數字在今個冬季會相若。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
札幌熊腳印住宅散步驚魂！ 公園中心9點開門後封園！
哎喲，札幌的秋冬本該是裹圍巾喝熱可可的愜意，誰知11月11日早上7點40分，中央區圓山西町10丁目住宅區突然發現寬20厘米的熊腳印Japhub日本集合 ・ 1 天前
天文台發特別天氣提示 明日顯著轉涼 周三周四市區降至14°C
【on.cc東網專訊】天文台發出特別天氣提示，指一道冷鋒會在今晚(17日)午夜前後橫過廣東沿岸，明日(18日)本港天氣顯著轉涼，周三及周四(19及20日)市區最低氣溫在攝氏14度左右，新界部分地區寒冷。<br/>此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會on.cc 東網 ・ 1 天前
法國回收鈾出口俄羅斯 環保團體批不道德
（法新社巴黎16日電） 環保團體綠色和平（Greenpeace）今天指出，儘管俄國克里姆林宮仍在烏克蘭作戰，但法國為了回收鈾再利用，仍將這些鈾運往俄羅斯處理。回收鈾可以再處理，重新濃縮之後再利用。法新社 ・ 1 天前
鰂魚涌再有棄貓近期第10隻 貓貓送院後不治
【動物專訊】鰂魚涌公園二期一帶昨晚再發現貓貓被遺棄，是近期第10隻被遺棄的貓貓，疑有棄貓狂徒多番作案，可憐貓貓病情嚴重，流大量鼻水，送院搶救後終不治，成為第3隻遇害貓貓。熱心市民李小姐表示，貓貓在傍晚6時15分被她發現，估計是昨日下午被人遺棄，希望能夠將兇徒繩之於法。 本報早前報道鄰近鰂魚涌公園二期的海善里社區園圃旁，多次發現被遺棄貓貓，近月該處已發現兩隻貓屍，7隻獲救貓貓生還，加上昨晚發現的貓貓最終身亡，即該處近期已有10隻貓被遺棄，當中3隻死亡。 李小姐在11月5日下午4時在該草叢中發現一隻貓貓屍體，而昨晚6時15分放狗時，在該處再次發現一隻布偶貓，她和一狗友將貓貓救起，經義工Winnie帶貓送院後，貓貓最終離世。李小姐說：「昨日救他時，已見到她滿鼻鼻水，很不精神。」 義工Winnie表示，貓貓是約4個月大貓女，檢查顯示沒有貓瘟，但有腹膜炎和肺炎，驗血亦顯示有嚴重貧血、血糖偏高、乳酸及磷超標、球蛋白高、酸鹼異常，疑似有慢性疾病或骨髓、免疫系統問題。她指，貓貓在診所中還喘著氣向她求救，但最終突然離世。她又表示，該位置應屬於東隧管理範圍，她會要求東隧加閉路電視，希望能夠成功將棄貓者緝拿香港動物報 ・ 17 小時前
日本上月88人遭熊襲擊 秋田縣農地發現老婦屍體
日本今年熊害愈嚴重。日本環境省公布，上月共有88人遭熊襲擊，而4至10月共196人遭熊襲擊，創過去5年同期新高。秋田縣是熊害重災區，昨日一頭野熊闖入能代市永旺(Aeon)超市，店員隨即報警，並利用身邊物品堆成障礙阻止牠離開，顧客和職員被疏散後，熊隻在店內逗留約2小時，政府人員到場將牠射殺。此外，昨日下午，秋田縣鹿角市花輪地區一處農地發現一具老婦屍體，由於身上有多處傷痕，疑似遭到熊攻擊致死，警方正在調查。(ST)infocast ・ 1 天前
回收衣物｜港九新界7間舊衣回收機構！專人上門回收衫褲／ZARA、酒店、商場都有回收箱／流動回收車
每次收拾轉季衣服，總有一大堆衫不會再穿著，此時將二手衣物拿去回收亦是個不錯得選擇！香港有不少機構一年四季都有回收衣物服務，即睇Yahoo著數整合港九新界多間回收衣物機構，遍布各大屋苑及商場，就連連鎖服飾店都有回收箱，部份更有專人上門免費回收，十分方便，一於將不再需要的衣物回收給有需要的人！YAHOO著數 ・ 1 天前
消息指兩電明年將減電費 降幅約2%
中電控股(00002.HK)旗下中華電力及港燈-SS(02638.HK)最快今日(18日)公布明年電費調整方案。消息指，兩電明年會減電費，但按年減幅輕微，大約為2%，即兩電的平均淨電費每度電減大約3至4仙。AASTOCKS ・ 18 小時前
早晨天氣節目(11月18日上午7時) - 科學主任吳彥琳
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
消息:兩電明年將減電費 減幅約2%
兩間電力公司最快今日公布明年電費調整方案，消息指，兩電明年會減電費，按年減幅約2%，即兩電的平均淨電費每度電減約3至4仙。今年1月，中電平均淨電費為每度電144.3仙，港燈每度電為167仙。中電昨日公布，將透過中電社區節能基金撥款2.7億元，明年推出多項社區支援計劃，全方位推動社會節能減碳、支援弱勢社群。港燈昨日公布，明年將撥款超過8000萬元加強「智惜用電服務」，包括繼續向有需要家庭派發現金券、資助樓宇改善能源效益、支援弱勢家庭添置節能電器，並於蒲台島試用可再生能源。(ST)infocast ・ 18 小時前
冷鋒抵港 今日降至最低15度 長者安居協會倡洋蔥式穿搭助保暖
香港天文台昨日發出特別天氣提示，一道冷鋒會自昨午夜前後橫過廣東沿岸，今日本港天氣顯著轉涼，明日及周四市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯；提醒市民留意天氣變化，注意保暖。長者安居協會亦提醒長者注意保暖，又提到患有慢性呼吸病如哮喘的長者，更容易因天氣轉涼而病情惡化；協am730 ・ 1 天前
水務署：繼續跟進太古城的食水情況 陸續完成水錶及水缸清洗工作
就太古城部分樓宇用戶食水出現黑點，水務署表示，繼續跟進太古城的食水情況，陸續完成水錶及水缸清洗工作。署方聯同屋苑物業管理公司，已於周一(17日)清晨完成清洗受影響14座大廈的地下食水貯水缸，以及當中6座的天台食水貯水缸，亦已安排今早繁忙用水時間後清洗餘下8座的食水缸，預計明早完成。 水務署於社交平台Facebook表示，即使前日已立刻修復破損的濾網，但仍需沖洗大廈的食水缸，以有效去除被揚起的沉積物。 水務署指，繼續聯同物業管理處跟進協助受影響居民沖洗水錶及熱水爐入水位。昨日再派出約150名人員及技工到場，解答居民查詢，並到各受影響大廈協助有需要的住戶清洗水錶及熱水爐。截至昨日下午6時，已完成沖洗超過300個住戶的水錶及約120個住戶的電熱水爐入水位。 水務署續指，亦派員上門家訪，檢查沖洗水錶後的實際水質情況，並聆聽住戶意見，得悉供水水質已有改善。隨著陸續完成清洗大廈水缸以及沖洗水錶後，食水出現黑點的情況將會明顯改善。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
兩電調低明年淨電費 中電按年減2.6% 港燈減2.2%
兩間電力公司明年1月將下調淨電費。中電明年1月的淨電費為每度電140.6仙，較今年1月下降2.6%；港燈的淨電費為每度電163.3仙，按年下降2.2%。中電總裁羅嘉進表示，期望今次減價可以紓緩市民的生活開支和中小企的營運成本。明年1月平均基本電價會上調3.2仙至每度電101.2仙。燃料調整費方面，隨著國際燃料價格於今年進一步緩和，燃料調整費將會下調6.9仙至每度電39仙。港燈董事總經理鄭祖瀛表示，由於燃料價格目前相對平穩，所以明年1月的燃料調整費較今年1月會減少8.7仙，而為確保電力系統的可靠性、設施的韌性和應對氣候變化的能力，明年的基本電費需要上調5仙。環境及生態局局長謝展寰表示，政府一直努力按照管制協議嚴格把關，只是接納在香港實際需求下絕對有必要的資本項目建議，目的是將電費盡量壓縮。政府會要求兩電繼續動用社區節約能源基金來提供補助，盡量減低電費對弱勢社群及中小企業的影響。謝展寰指，雖然明年淨電費會下調，但從環保角度，政府仍鼓勵市民建立綠色生活習慣，以及選用能源效益高的產品，進一步減少電費支出。(ST)infocast ・ 14 小時前
明年減電費 中電2.6% 港燈2.2%
本港2026年電費調整檢討結果出爐，平均淨電費減0.1元，以一個月用電275度的三人家庭計算，每月可少付約10元電費。中電（0002.HK）及港燈（2638.HK）平均淨電費分別減2.6%及2.2%，雖然營運成本上升令兩電明年的基本電費增加，但國際燃料價格平穩，燃料調整費明顯降低，加上兩電各自調撥數億元「電費穩定基金」及「燃料價格調整條款賬」，令兩電明年電費都得以降低。信報財經新聞 ・ 5 小時前
中華電力:明年減電價推動經濟發展 支持社會節能減碳
中電控股(00002.HK)旗下中華電力今日(11月18日)公布將於2026年1月1日起下調電價2.6%。2026年平均淨電價為每度電140.6港仙,較2025年每度電下調3.7港仙。受惠於國際燃料價格緩和平穩,燃料調整費將下調6.9港仙至每度電39.4港仙;面對營運成本上升壓力,平均基本電價將上調至每度電101.2港仙。中華電力總裁羅嘉進表示:「我們期望是次減價能紓緩市民生活開支和中小企營運成本,同時透過『中電社區節能基金』撥款2.7億港元,全方位推動社會節能減碳、支援弱勢社群、為香港經濟注入更多動力。雖然地緣政治仍為燃料價格帶來不確定性,我們會繼續透過多元化的燃料組合,竭力控制燃料成本,同時審慎理財及利用創新科技提升營運效率,繼續提供可靠、環保且價格合理的電力服務。」在2026年,中電社區節能基金推出多個項目,包括撥款7900萬港元推出「中電綠色社區計劃」,加強支持《建築物能源效益條例》強制性能源審核的政府資助機構落實節能措施,資助有需要家庭更換一級能源標籤家電,以及支援樓齡較高的老舊住宅樓宇進行電力裝置升級工程。中華電力將撥款6000萬港元第五度推出中電消費券計劃,向約60萬個合infocast ・ 14 小時前
中集安瑞科(03899.HK)與招商輪船中石化香港合作 打造香港綠色燃料加注中心
中集安瑞科(03899.HK)公布，與招商輪船及中石化香港達成戰略合作，以推動實現香港的航運綠色甲醇加注，並推動項目進入實質性建設階段。未來將整合各方優勢資源，構建從綠色甲醇生產、儲運到加注的全產業鏈閉環，為香港建設成為亞太綠色船用燃料常態化加注中心提供堅實支持，也為全球航運業的綠色轉型提供示範樣本。 中集安瑞科在廣東湛江開發的首個商業化可再生甲醇項目設計年產能為5+20萬噸，於2022年啟動籌劃。首期年產能5萬噸將於今年第四季投產，可為香港及粵港澳大灣區提供穩定、可靠的綠色甲醇供應。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
港燈(02638.HK)明年撥款逾8,000萬元加強智惜用電服務
港燈(02638.HK)宣布將於2026年撥款超過8,000萬元，用於加強「智惜用電服務」，包括繼續向有需要家庭派發現金券、資助樓宇改善能源效益、支援弱勢家庭添置節能電器。過去克年港燈透過旗下智惜用電服務累計投放近4.2億元，逾36萬人次受惠。 港燈表示，過去數年推行的「現金券計劃」將延續，參與港燈電費優惠計劃，或由社福機構或區議員識別的有經濟困難家庭，每戶將獲派發總值200元現金券，預料有約1萬個家庭受惠。 港燈亦將推出全新「節能家電資助計劃」，為長者、殘疾人士、長期病患者等弱勢家庭提供節能電磁爐和電熱水器，旨在提升能源效益、加強防火安全和改善室內空氣質素。 另外，港燈計劃於蒲台島試用可再生能源，預期會為合資格住戶提供太陽能光伏板、儲能系統及節能電器，並重鋪電力線路，協助偏遠和沒有電網覆蓋的社區低碳轉型，提升電力安全及能源效益，試驗計劃為期24個月。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
普京：正竭盡所能確保能源供應
俄羅斯總統普京表示，即使其他方面施壓以對供應鏈產生負面影響，俄羅斯仍盡力確保對合作夥伴的能源穩定供應。 據《塔斯社》報道，普京指出，俄羅斯對維護全球能源市場穩定做出重大貢獻，又指正尋求與其他上海合作組織成員加強能源合作。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前