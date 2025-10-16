天文台預告下周轉涼 潛在熱帶氣旋及東北季候風夾擊 若雨勢密氣溫可跌至 20 度或更低｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】本港踏入 10 月後仍見 30 度炎熱天氣，但下周將會轉涼，下周三及四低見 21 度。天文台表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。

根據天文台九天天氣預報，在季候風及該低壓系統的共同效應下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大及有雨，氣溫顯著下降。下周三及四低見 21 度，最高氣溫介乎 24 至 25 度。

廣告 廣告

香港九天天氣預報（2025年10月16日11時30分）

天文台昨（15日）發表的天氣隨筆指出，本港未來幾日將會受東北季候風和潛在熱帶氣旋影響。位於菲律賓以東海域之西北太平洋的對流雲團，會在未來兩三日逐漸發展為熱帶氣旋，並在周末期間靠近呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部。同時，一股強烈東北季候風會在周日抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。

最低溫度概率預報圖顯示下周初至中期氣溫顯著下降。

天文台指，據現時評估，該潛在熱帶氣旋有較大機會進入南海東北部，並遇上抵達華南沿岸及南海北部的東北季候風。由於東北季候風較乾及較涼，預料該潛在熱帶氣旋會逐漸減弱及轉向西南方向移動，但其開始減弱及轉向西南方向移動的時間及地點存在變數。

潛在熱帶氣旋有較大機會進入南海東北部，並遇上抵達華南沿岸及南海北部的東北季候風。

至於本港風力，天文台說視乎該潛在熱帶氣旋的強度、與本港的距離及與東北季候風共同效應的程度。天文台並指，隨著該潛在熱帶氣旋下周靠近，華南沿岸會有雨，但現時不同預報模式的雨量預測仍有分岐，若屆時雨勢較頻密，氣溫有可能下試 20 度或更低的水平。

天文台並指，在天文大潮、東北季候風及潛在熱帶氣旋的共同影響下，預計由下星期一（20日）起，連續數晚漲潮時本港沿岸水位會偏高。天文台籲沿岸低窪地區的居民，預早採取適當防水浸措施。