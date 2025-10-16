不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
天文台預告下周轉涼 潛在熱帶氣旋及東北季候風夾擊 若雨勢密氣溫可跌至 20 度或更低｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】本港踏入 10 月後仍見 30 度炎熱天氣，但下周將會轉涼，下周三及四低見 21 度。天文台表示，一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。
根據天文台九天天氣預報，在季候風及該低壓系統的共同效應下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大及有雨，氣溫顯著下降。下周三及四低見 21 度，最高氣溫介乎 24 至 25 度。
天文台昨（15日）發表的天氣隨筆指出，本港未來幾日將會受東北季候風和潛在熱帶氣旋影響。位於菲律賓以東海域之西北太平洋的對流雲團，會在未來兩三日逐漸發展為熱帶氣旋，並在周末期間靠近呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部。同時，一股強烈東北季候風會在周日抵達華南，在與潛在熱帶氣旋的共同影響下，本港下周初至中期風勢頗大，離岸及高地吹強風，氣溫顯著下降。
天文台指，據現時評估，該潛在熱帶氣旋有較大機會進入南海東北部，並遇上抵達華南沿岸及南海北部的東北季候風。由於東北季候風較乾及較涼，預料該潛在熱帶氣旋會逐漸減弱及轉向西南方向移動，但其開始減弱及轉向西南方向移動的時間及地點存在變數。
至於本港風力，天文台說視乎該潛在熱帶氣旋的強度、與本港的距離及與東北季候風共同效應的程度。天文台並指，隨著該潛在熱帶氣旋下周靠近，華南沿岸會有雨，但現時不同預報模式的雨量預測仍有分岐，若屆時雨勢較頻密，氣溫有可能下試 20 度或更低的水平。
天文台並指，在天文大潮、東北季候風及潛在熱帶氣旋的共同影響下，預計由下星期一（20日）起，連續數晚漲潮時本港沿岸水位會偏高。天文台籲沿岸低窪地區的居民，預早採取適當防水浸措施。
其他人也在看
早晨天氣節目(10月16日上午7時) - 科學主任黎宏駿
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 8 小時前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 3 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
將軍澳墮海男子為銀行經理 疑因不堪壓力割頸墮海亡
【on.cc東網專訊】昨晨(15日)將軍澳康城路1號對開海面有一名姓黃(41歲)男子遇溺，惟救起後證實死亡。據了解，死者為一名銀行經理，被發現時身穿全套西裝及打領帶，口袋中有一把15厘米長的刀，身上沒有找到遺書。死者頸部被割傷身上有多處傷勢，懷疑為自殘的傷痕。on.cc 東網 ・ 4 小時前
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
從市場分析《魷魚遊戲》看試當真《墨魚遊戲2》：本地人才 海外資金
試當真《墨魚遊戲2》於10月16日晚首播，市場熱議香港YouTube界將出現史無前例的大製作，改編自韓國《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，將創下香港綜藝先河。Netflix《魷魚遊戲》並非綜藝，不過參考其背後的商場操作以及市場對其影響力所出作出分析，或揭示了日後的可能方向Yahoo財經 ・ 3 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 1 天前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 1 天前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖 網讚：根本真人版芭比！
當天她身穿黑色高領上衣搭配西裝外套，下身選擇寬版灰色長褲，簡約俐落又不失高級感，金色長髮吹出柔和的大波浪捲，搭配乾淨自然的妝容，散發出典型歐美名媛的高級氣質，與坐在身旁的時尚女王Anna Wintour同框，畫面瞬間成為秀場最矚目焦點。Eve自己也在IG上寫下：「Milan wi...styletc ・ 57 分鐘前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普宣布美中處於貿易戰 貝森特提以拉長停火換調整稀土管制
【彭博】— 美國總統特朗普表示已與中國陷入了貿易戰，儘管他的財政部長斯科特·貝森特提議拉長關稅停火期來換取對北京在稀土出口管制上的調整。Bloomberg ・ 8 小時前
昆凌生3胎仍超苗條！公開好身材秘訣「3餐聰明分配」 專家揭關鍵在這3招
昆凌和周杰倫婚後生下3個孩子，然而身材一直保持健康窈窕，近日她受訪分享自己的瘦身祕訣，關鍵之一就是「晚餐戒澱粉 […]姊妹淘 ・ 1 小時前
金價飆漲 日本散戶蜂擁搶購金條 50 克以下金條庫存告急被迫停售
面對全球不斷湧現的不確定性事件，搶購金條的日本散戶，已經將貴金屬零售商的庫存掃蕩一空。鉅亨網 ・ 6 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 1 天前
英超 ｜積分榜初現端倪 數據揭示誰是真正強者
英超賽季的格局正逐漸成形。雖然比賽結果最為關鍵，但它們並不能完全反映球隊的實際表現。預期進球（xG）數據可顯示球隊在比賽中的主導程度，當中創造多少高質素機會、同時在防守端讓對手難以得手。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
打不贏就搶？先搶聞泰股權下月又將立法要陸企交出技術 陸媒：歐洲海盜基因醒了
中美貿易摩擦持續升溫之際，歐洲針對中國企業的兩個「明搶」動作引發震動，分別是荷蘭以「國安」為由凍結中國聞泰科技對荷子公司股權，以及歐盟打算強制中國企業向歐洲轉移技術。 《北向財經》報導，這場從「搶股權」到「搶技術」的連續動作，揭露了歐洲在產業困局下的焦慮與傳統掠奪思維的重燃。鉅亨網 ・ 3 小時前
啟德居民投訴冇食肆要搭車先食到飯 留言笑爆嘴呢個係豪宅證明？有冇見過邊到嘅居民投訴？
最近有網民於Facebook群組「啟德居民自由講～」發帖，投訴啟德跑道附近豪宅區內一間食肆都無，每次午餐晚餐都要搭巴士到啟德站解決，或者靠Apps叫外賣，超級不方便！樓主還提到樓下其實有舖位但無人租，質疑為何貴價住宅區沒有配套。帖文一出，網友熱議紛紛，有人笑言「住豪宅就嫌無野食？山頂富豪有冇投訴過？」，有人諷刺「樓價已經priced in交通不便」，還有網民調侃「再投訴就插臨時大排檔喺隔離」，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 8 小時前