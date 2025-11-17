iHerb破萬好評洗護產品64折起！
天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。
天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，未來一兩日該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。九天天氣預報顯示，周三氣溫介乎 14 至 17 度，周四氣溫介乎 14 至 18 度。
天文台預料，廣闊雲帶會在本周後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風補充持續影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。
其他人也在看
日媒：日本政府派官員訪華 就高市早苗涉台言論與中方協商
共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。Fortune Insight ・ 2 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
大生精選零食 $22/2件、Donki會員11月優惠｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 天前
加度素公開道歉：意大利崩潰令人擔心
【Now Sports】兩循環比賽，意大利合計以1:7不敵挪威，不能直接晉身世界盃決賽周是「意」料中事。眼見球隊崩壞，教練加度素公開向支持者道歉。「向意大利球迷致歉，球隊不能畏懼。」加度素在意軍周日世盃外I組主場負挪威1:4後，接受Rai電視台訪問時說。「意大利崩潰令人擔心，如果我說不擔心，那就是說謊。若然大家團結一致，天天進步，在這樣的晚上就會容易得多。我擔心的是，大家下次見面要待三個月後。」上周四打敗摩爾多瓦後，加度素為被球迷柴台感不悅，這次當主場球迷報以噓聲，加度素承認人家的反應是合理。意大利如今以小組次名身份，轉戰本周四抽籤的附加賽，由於該隊是種子球隊，在3月26日進行的準決賽獲主場之利，據報屆時將於貝加莫上演。若意軍獲勝，就會進入3月31日的決賽。now.com 體育 ・ 3 小時前
NHK：日本將派遣高級外交官赴華緩和與中國的緊張關係
【彭博】— 根據日本放送協會(NHK)周一報導，在中國加大力度回應日本首相高市早苗有關台灣的言論後，日本將派遣一名高級外交官前往中國，以緩和兩國緊張局勢。Bloomberg ・ 2 小時前
【惠康】至筍美食優惠 蜜雪冰糖橙$23/袋（即日起至20/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有蜜雪冰糖橙、Autumn Crisp® 波子提子23毫米+、菲律賓袋裝香蕉、 Meadows 穀飼牛肋肉條、急凍黃立鯧、食米/食油、首爾農埸韓國新鮮加大雞蛋、御品皇急凍餸飯、 Kettle薯片同埋威露士5合1洗衣機清潔除菌劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 2 小時前
太古城食水現黑點 水務署確認沉積物微粒為瀝青 涉及14座大廈
繼早前粉嶺皇后山邨和馬鞍山錦駿苑的食水出現黑點後，昨晚(15日)有太古城住戶發現家中食水出現黑點。由住戶拍攝的多張照片可見，食水中滿布密密麻麻的黑點。水務署今日晚上表示，分析化驗結果後，證實水樣本中的少量黑色沉積物微粒為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度，引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物，強調有關沉積物am730 ・ 13 小時前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 2 天前
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 1 小時前
外交部籲中國公民避免赴日 本港保安局未發新警示 惟提醒前赴或當地港人提高警惕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗 11 月 7 日稱如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，言論引發外交風波，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本。本港保安局今（15 日）更新外遊警示制度網頁中，有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。Yahoo新聞 ・ 1 天前
公屋戶入市上車！綠表價450萬購東涌居屋裕泰苑兩房｜二手成交
樓市持續回暖，公屋客亦趁勢入市置業。中原地產東涌映灣園第一分行A組高級分行經理彭成裕表示，分行新近促成東涌裕泰苑A座高層14室，單位實用面積約569方呎，兩房間隔，附普通裝修。am730 ・ 21 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 1 天前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。Yahoo Food ・ 1 小時前
中國發布赴日提醒後 日本敦促中方緩和就涉台爭端作出的反應
(新增第11段玉淵譚天文章內容。)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 網民感慨「方中Sir生前人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前