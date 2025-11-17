天文台預告冷鋒迫近 周三周四最低 14 度 強烈東北季候風下風寒效應較明顯｜Yahoo

天文台預告冷鋒迫近 周三及周四最低氣溫 14 度左右｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）本港天氣顯著轉涼，星期三及星期四市區最低氣溫在 14 度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。天文台籲市民留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

天文台表示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，未來一兩日該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。九天天氣預報顯示，周三氣溫介乎 14 至 17 度，周四氣溫介乎 14 至 18 度。

天文台預料，廣闊雲帶會在本周後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風補充持續影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。