天文台：台灣地區發生 6.7級地震 震源深度約60公里｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港天文台初步分析，今(27 日)晚上11時05分台灣地區發生一次 6.7級地震，震中位於北緯24.65度，東經122.06度附近，即台北之東南約70公里(即距離香港之東北偏東約850公里)，震源深度約60公里。

香港天文台接獲超過一百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II (二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。