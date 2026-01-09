天文台一度發出霜凍警告 打鼓嶺椰菜田結霜(陳樂陶報道)

【Now新聞台】天文台一度發出寒冷天氣警告及霜凍警告，打鼓嶺有士多啤梨園的椰菜田出現結霜。負責人指，天氣寒冷適合士多啤梨及部分農作物生長，未有影響生意。

驟眼看好像一塊碎了的玻璃，一顆顆的冰凝結於車輛上。寒冷天氣下，在打鼓嶺坪輋停泊在露天位置的車輛、車頂、擋風玻璃出現結霜。位於昇平村的士多啤梨園，園內的椰菜田亦有一層薄霜。

周五的最冷指標不是大帽山，天文台錄得打鼓嶺最低氣溫只有1.9度，比大帽山低約3度。

士多啤梨園的負責人指，會因應季節而種合適的菜，目前未有因天氣寒冷而影響生意。

士多啤梨園負責人林先生：「通常是菜芯、白菜會有影響，通常我們現在不種了，種得太少，因為現時椰菜就最多，芥菜那些也可以冷。摘(士多啤梨)沒有影響的，收成也沒有影響的，因為最適合是這個季節，這個時間少許冷就『最靚』。」

遠離郊區又有否回暖？天文台錄得上水最低氣溫6.1度，有學生覺得比以往冷。

Hins：「我覺得現在冷到不是很想外出，不過現時考試，所以一定要出門。」

Leo：「好像轉冷之後，越起身越想睡覺，想繼續睡。」

天文台指受冬季季候風影響，多區一度降至約12度，預測日間最高氣溫約19度。由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫更降至7度以下，有利結霜。

天文台科學主任李茵淇：「於昨日(周四)及今早(周五)看到天色不錯，而在新界內陸地區的風勢也不算太大。一般而言，在天朗氣清、微風及乾燥的情況下，空曠的新界內陸地區幅射冷卻會較為明顯，而溫度入夜後會顯著下降，當物體表面的溫度降至0度以下時，空氣內的水氣可以不經過液體直接凝結成冰，那就會結霜。」

天文台預測未來一兩日氣溫略為回升，但早上仍然清涼。

