天文台：廣闊低壓區將進入南海中部 會否發展為熱帶氣旋仍有變數

【Now新聞台】天文台預料，一個廣闊低壓區本周中期進入南海中部，但現時各個電腦預報模式對它會否發展為熱帶氣旋，以及移動速度預測存在分歧，會密切留意其發展。

天文台今年至今已發出7次熱帶氣旋警告信號，平了1946年以來1至8月的最高紀錄。

天文台指，菲律賓以東再有廣闊低壓區發展，較大機會移向海南島及鄰近海域，本周後期南海北部及華南沿岸風勢會頗大。

天文台又指根據現時評估，本港普遍吹烈風的機會較低，雖然潛在的熱帶氣旋結構鬆散，亦與本港距離較遠，但相關雨帶亦有可能在本周後期影響南海北部及華南沿岸，預料屆時該區有驟雨及狂風雷暴，而出現較大雨勢的時間和地點仍有不確定性。

