天文台：熱帶氣旋鳳凰進入本港800公里範圍 下午12時20分發一號戒備信號
【Now新聞台】天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，會在下午12時20分發出一號戒備信號。
天文台指，按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，預計周三最接近本港，並在本港以東400公里左右掠過，稍後移向台灣一帶，受東北季候風影響而逐漸減弱。本地風力預料明天稍後至星期三有所增強，會視乎鳳凰的強度變化、與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。
而在鳳凰及東北季候風的共同效應下，本周中期市區氣溫會下降至20度左右，今晚至明日凌晨，本港部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。
