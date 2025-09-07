天文台：考慮今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號

【Now新聞台】三號強風信號生效，天文台表示會考慮在今晚9時至午夜12時之間，改發八號烈風或暴風信號。

早上在中環碼頭雨勢頗大，湧浪不時拍打岸邊，望過對面的尖沙咀，彷彿罩起一層巨霧。

人人是天氣之子，他也一樣，無懼大雨繼續跑步。難得放假，不想淋雨，她們乾脆就地架起帳篷。

在旁邊海濱活動空間舉行的國際熱氣球節，原定最後一天開放，不過因應天氣狀況，活動取消，有旅客向工作人員查詢。

天文台指，塔巴採取西北偏北移動路徑，預料會進一步增強，並靠近廣東西部沿岸，明早於本港西南面200公里內掠過，其烈風區會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

天文台又提醒，受風暴潮影響，部分沿岸低窪地區有機會出現水浸，市民應為防範水浸做好準備。

#要聞