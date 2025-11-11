天文台：一號戒備信號預料日間維持

【Now新聞台】天文台發出一號戒備信號，預計會在今日日間維持。

天文台表示，在上午8時，颱風鳳凰集結在香港之東南約540公里，預料會向北移動，鳳凰會在今日稍後至晚間最接近本港，於香港以東400公里以外掠過，隨後移向台灣一帶，逐漸遠離本港並減弱。除非鳳凰採取較為接近廣東沿岸的路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。

天文台會視乎本地風力變化，考慮以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

