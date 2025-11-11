天文台：鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱

【Now新聞台】一號戒備信號繼續生效。天文台指，過去數小時，強烈熱帶風暴鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱，未來數小時會在香港以東500公里左右掠過，而本港天氣會逐漸受東北季候風主導，當鳳凰對本港的威脅解除時，天文台會以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

天文台高級科學主任唐宇煇：「明日(周三)市區最低氣溫約21度，新界再低一、兩度，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁的偏北風，初時離岸間中吹強風，高地達烈風程度，海有湧浪。再看遠些，在周四及周五早上天氣會稍涼，氣溫約20度左右，本周後期部分時間有陽光。」

