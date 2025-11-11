天文台：鳳凰在東北季候風影響下繼續減弱

鳳凰｜一號風球今日日間維持
鳳凰｜一號戒備信號今日日間維持 稍後發季風信號或取消所有熱帶氣旋警告｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，今日日間維持一號戒備信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
北海道大雪突襲！札幌積雪12cm高、創9年來11月最早紀錄 致航班、JR列車延誤或取消｜北海道天氣
日本北海道11月8日遭遇異常暴雪襲擊，多地創下歷史性降雪紀錄。根據日本氣象廳數據，札幌市中心早上7時錄得12厘米積雪，是9年來首次在11月上旬突破10厘米；紋別市24小時降雪量更達29厘米，刷新當地11月紀錄。這波由強烈冷空氣南下造成的寒流，迫使札幌市凌晨4點50分緊急出動除雪車，創下過去10年第二早的出動紀錄。美唄市國道因路面結冰發生連環車禍，新千歲機場航班大亂，JR列車服務受阻。氣象專家指出，受拉尼娜現象影響，今年冬季日本將面臨更頻繁的極端天氣。如果近期會去日本旅遊的大家，記得預備足夠禦寒衣物。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【圖輯】鳯凰橫掃呂宋 140 萬人疏散 道路粉碎農田淹沒
超強颱風鳳凰昨日（9 日）橫掃菲律賓北部，導致兩人喪生，140 萬人需要離開家園避災。今日風暴離開後，救援人員展開救災行動。數以萬計海岸防衞隊人員、警察及軍人恢復執勤，協助受災人民。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 5 小時前
香港手球｜全運會佳績「史無前例」 總會倡設基地場館 羅淑佩：盡力提供場地支援｜Yahoo
第十五屆全國運動會，港隊手球隊昨日（10 日）在銅牌戰雖然以 25：33 不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第 4 名已寫下香港手球歷史新一頁。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨晚在社交平台發文，指接下來不要讓熱情冷卻，反而更要關心他們的需要，找尋可行的支持方法；到了今早（11 日）她向《商台》表示，已向手球總會、港隊教練和球員等承諾，盡辦法在場地上提供支援。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大東山再現上山人龍 爛頭營屋仔投資無門
大東山芒草獲小紅書推介，近日再現上山睇芒草人龍，直到入黑山上邊照舊人山人海，據報落山閒閒地逾百人等巴士。有人流代表有商機，難得大東山上邊有屋仔，買間用來做民宿士多究竟有無得諗？Yahoo 地產 ・ 1 天前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
龍床盤再現！長沙灣幸薈最細135呎 同私家車車位一樣
益兆集團及俊和發展合作的長沙灣青山道項目命名為幸薈，剛剛上載售樓說明書，項目提供95個單位，面積由135至309平方呎，當中全盤有77伙，即達80%單位，面積小於280平方呎。不過由於幸薈屬於舊契項目，因此不受政府「限呎令」所限。閱讀更多：宏安北角101 KINGS ROAD加推26伙 現樓示位首度亮相 入場價1,173.9萬新界海景三房鬥平｜麗都花園4球有找 翠濤居呎價8字頭項目主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色戶型；發展商將於短期內公布最新部署及開放示範單位。全盤面積最細單位為2樓C室，實用面積最細只有135平方呎、外連39平方呎平台；戶外空間實質於「三合一露台」的戶外空間，合共約38平方呎相若，不過按照樓書平面圖所示，2樓C室平台則不設冷氣機平台，空間理應比「三合一露台」寬闊得多。而2樓特色單位設特高樓底，最高達約3.5米，可以充份運用樓底優勢，家具向高空發展。至於標準單位，面積最細為177平方呎；參考3樓C室、開放式間隔，外連「三合一露台」；露台面積為22平方呎、相連的工作平台面積則為16平方呎。最後與大家重溫龍床盤的由來。「龍床盤」一詞源於20128Hse.com ・ 1 小時前
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 15 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（10/11-23/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Sajo急凍魷魚海鮮餅低至$24.8/件、Sajo急凍蔬菜豬肉餅低至$19.9/件、Sajo韓國國產豬宮庭燒豚肉低至$24.8/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，今日起舉辦選舉論壇炒熱氣氛。其中報名參選新界東北地區直選的民建聯陳克勤，日前被指在大埔區一間小學禮堂疑作選舉宣傳。涉事學校事後發聲明表示，有團體借用場地作義工培訓，但加入宣傳活動，與學校借出場地的原意不符，並強調校方「無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
大東山淪陷 ⎢漁護署稱已提早部署 提示遊人切勿踐踏芒草
正值芒草盛放的季節，過去的周末、周日，大東山人潮如鯽，從社交平台流傳的照片及影片顯示，有遊人為拍照走入芒草叢，傷害植物。漁護署今日（11 日）在 Facebook 發帖，表示郊野公園人員今年已提早部署，加強巡邏及宣傳，提示遊人切勿踐踏芒草。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中金：恒指明年最牛見31000
中金發表港股展望，預測恒指明年基準情形下將處於28000點至29000點區間。該行預期明年港股盈利增長只有3%至4%，但估值方面仍有5%至6%上行空間，看好人工智能（AI）、電力新能源及創新藥等板塊。在最樂觀情況下，恒指可上望31000點。信報財經新聞 ・ 15 小時前
【中環解密】花旗中國峰會今揭幕 耶倫大談中美關係
第20屆花旗中國峰會今日揭幕，今明兩日在深圳舉行，周四、周五（13至14日）將移師上海，來自全球2300多名投資者、企業客戶和業界領袖參與，美國前財長耶倫（Janet Yellen）將分享對中美關係看法。信報財經新聞 ・ 15 小時前
曾志偉回應陳百祥指入TVB為炒余詠珊 笑指對方係「演藝界特朗普」
無綫總經理曾志偉出席尋日活動期間，回應陳百祥（叻哥）指佢入TVB為炒余詠珊一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普怒斥未無薪工作的空管人員 警告稱不復工就扣薪
【彭博】— 特朗普敦促在政府停擺期間缺勤的空中交通管制員返回崗位，並威脅要扣發未出勤人員的薪酬。在美國選擇飛機出行的旅客正飽受航班延誤和取消之苦。Bloomberg ・ 17 小時前
股神巴菲特宣布安靜退場 未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒
「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任巴郡 (BRK.A) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。鉅亨網 ・ 12 小時前