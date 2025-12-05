天氣乾燥或因吸入濃煙令氣道不順可如何改善？中醫教超簡單「順氣茶」降氣止咳兼改善失眠｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

大埔宏福苑五級火至今造成159人死亡，多人受傷，全港市民眾志成城出錢出力，當中亦包括演藝圈明星藝人。捐錢本應是善行，是值得表揚的事，不過隨著不少藝人、政商界公開捐款，有部分未有透露捐錢金額的名人成為被偏激網民攻擊對象。日前，鄭秀文Sammi於社交平台表示因工作原因未能到現場協助災民而感愧疚，於拍戲空檔抽空為災民祈禱，引來不少網民留言支持，但今日（4日），Sammi再次發文，透露發文為災民祈禱後被人質疑謾罵「只祈禱不捐錢」，透露自己「害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實」，澄清自己有捐款一百萬港幣，更明言「每人捐獻銀碼，隨心也量力，集腋成裘，多少無拘，眾志成城的真義不在於此嗎？」，並強調「我不視禱告為廉價為恥」，深信祈禱能為災民帶來力量。

