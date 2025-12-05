宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
天氣乾燥或因吸入濃煙令氣道不順可如何改善？中醫教超簡單「順氣茶」降氣止咳兼改善失眠｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
吸入濃煙會導致口乾鼻㷫、咳嗽、呼吸困難、失眠等症狀。這段時間風高物燥，以上症狀會加重，註冊中醫師楊明霞博士為大家準備了一款「順氣安神茶」以改變這方面的問題。
材料包括：羅漢果、萊服子、百合、胎菊、南北杏等等。羅漢果本身有潤肺的作用；萊服子可以幫助降氣止咳；百合可以安神之餘，亦可以潤肺和寧心安神。南北杏幫助降肺氣，同時潤肺、潤腸通便，加入胎菊有助清虛火、疏肝解鬱。
楊明霞博士亦建議一組穴位「平安三角穴」，這3個穴位就在「太淵」、「內關」和「神門」，詳細位置可在影片2:08收看。
==========
Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師
中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。
專欄頁：《醫言窈窕》
==========
中醫養生專欄：
天氣忽冷忽熱好易感冒，中醫教要強肺！5式強肺經絡操，超簡單在家10分鐘可以完成｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
顯老「虎口紋」原來與「脾胃」有關！中醫教睇皺紋位置了解體質狀況＋金盞花湯水有助抗氧化預防皺紋｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
失眠如何改善？中醫教你5招超簡單居家「改善失眠經絡操」，躺下秒睡提升睡眠質量｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 18 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 21 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光
US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
鄭秀文為宏福苑災民祈禱被質疑冇捐錢 發文透露已捐百萬：我不視禱告為廉價為恥
大埔宏福苑五級火至今造成159人死亡，多人受傷，全港市民眾志成城出錢出力，當中亦包括演藝圈明星藝人。捐錢本應是善行，是值得表揚的事，不過隨著不少藝人、政商界公開捐款，有部分未有透露捐錢金額的名人成為被偏激網民攻擊對象。日前，鄭秀文Sammi於社交平台表示因工作原因未能到現場協助災民而感愧疚，於拍戲空檔抽空為災民祈禱，引來不少網民留言支持，但今日（4日），Sammi再次發文，透露發文為災民祈禱後被人質疑謾罵「只祈禱不捐錢」，透露自己「害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實」，澄清自己有捐款一百萬港幣，更明言「每人捐獻銀碼，隨心也量力，集腋成裘，多少無拘，眾志成城的真義不在於此嗎？」，並強調「我不視禱告為廉價為恥」，深信祈禱能為災民帶來力量。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
鄧兆尊揭藝人捐款有壓力？ 爆公開捐款內情：做善事唔係講俾人聽攞彩
大埔宏福苑上周三（11月26日）發生的五級奪命火災，逾百人不幸葬身火海，慘劇震驚全球，香港以至各地都有募捐行動，許多演藝界人士亦慷慨解囊。不過，藝人是否公開捐款、金額多寡卻成為網民「監察」對象，其中曾拍AV的素海霖捐出「四位數」善款亦被質疑，她爆seed反嗆：「捐幾多關你x事！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【惠康】買佳能/高樂氏產品滿$138 即送總值$82禮品（即日起至11/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買佳能/高樂氏產品滿$138，即送總值$82禮品；買1套李錦記舊裝特級蠔油優惠裝，即送總值$58禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚，即送總值$55禮品！YAHOO著數 ・ 1 小時前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 17 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限05/12）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送斧頭牌 PLUS 三重功效洗潔精(青檸馬鞭草)500克-兩樽裝；精選女性衛生護理產品買1送1；精選染髮產品、精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選多芬／麗仕沐浴產品滿$69送維他奶純無添加糖豆漿1公升；高露潔全效專業單支裝牙膏110克系列買4件送生蠔BB保鮮摺疊購物車1件；高露潔／貝齒口腔護理產品買滿 $128送Air Funk雪櫃除味保鮮盒150克！YAHOO著數 ・ 2 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 18 小時前
61歲男星急速減重！靠「極端菜單」2個月狠甩10kg 遭副作用侵襲：才知健康重要
香港視帝郭晉安近年積極經營社群平台，日前在小紅書以「減完後方知健康最重要」為題，透露多年前曾為拍攝劇集《致命復活》而極速瘦身，在兩個月內就成功瘦下10公斤，但也因此留下意想不到的健康問題。姊妹淘 ・ 19 小時前
【759阿信屋】一日限定勁抵價 Hansung豬肉加雞肉午餐肉$36/3件（只限05/12）
759阿信屋推出一日限定勁「抵」價，Hansung豬肉加雞肉午餐肉 $36/3件、759阿信屋原味/黑椒味炭燒豬肉乾 $69/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
越南富國島大停電│海底電纜遭打樁擊斷 電力公司：最快明年1月初才可完全恢復
越南旅遊熱島富國島（Phú Quốc）是近年港人熱門旅遊地點，可是該島近日陷入前所未有大停電危機！11月29日晚，一家承包商在興建海岸道路時，竟將樁柱誤打入「河仙—富國島」110kV海底電纜，導致全島電力瞬間癱瘓，數萬居民與數千間酒店、餐廳連續30至40小時無電無水。南方電力公司最新表示，若天氣持續配合，海底電纜修復作業最快要到2026年1月初才能完成，期間將持續輪流停電。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前