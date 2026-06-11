天氣報告｜多雲有幾陣驟雨 最高氣溫約29度

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市連昨日(11日)計在內已屬七連跌，且在零碎沽壓一面倒主導下，恒指已相繼創出月內及年內之新低。恒指在早市先輕微低開27點至24380點，其後曾略為拉鋸至24,492點。但由於買盤不繼，加上零碎沽壓又不斷滲着湧現，故整個大市便開始反覆而下。恒指更一度急跌408點至23,999點方漸見喘定。即相對本月高位為2日之26,045點計。月內之波幅已擴闊2,046點。另外由於恒指已跌穿3月23日之低位24,203點，今年恒指由1月29日高位28,056點開始之下跌，至昨天低位23,999點止計，年內之波幅亦已擴闊至4,057點。由於大市已創月內及年內新低，故整個反覆逐尋底之弱態暫似難改善。恒指昨日報收24,249點，較上日跌158點。大市全日之總成交金額為2,885億元。 移動線之排列不但仍屬倒序，且表現再進一步示弱。目前各組平均移動線之排列由上而下為100天線(約在26,020點左近)、250天線(約在25,713點左近)、50天線(約在25,680點左近)、20天線(約在25,337點左近)及10天線(約在25,035點左近)。從上述資料看，由於50天線、2

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