天氣報告｜多雲有幾陣驟雨 最高氣溫約29度

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中國信通院聯合阿里雲等逾十間企業發起詞元雲服務提質賦能評估計劃
中國信通院公布，以「可信詞元(Token)雲服務」為主題，於周三(10日)組織開展了研討會。會上，中國信通院聯合天翼雲、阿里雲、華為雲、京東雲、聯想(00992.HK)、階躍星辰、金山辦公、清程極智等十餘間企業，發起「詞元(Token)雲服務提質賦能評估計劃」並發布多項成果。 當中，成立「雲模芯用」生態推進矩陣，矩陣依托於雲計算開源產業聯盟，旨在構建「規範化、可度量、可持續」的雲模芯用協同行業基準，矩陣將圍繞產業研究、標準制定、評估驗證、生態建設、國際合作五大方面開展工作。促進行業交流，培育良性生態，推動產業高質量發展。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
華為雲CodeArts智能體下月底於香港節點開放公測 便利港澳企業AI開發
華為雲繼續加碼港澳市場。華為雲本周二(9日)在澳門科技日論壇上宣布，其「碼道(CodeArts)智能體」將於7月30日在香港節點正式開放公測，為亞太區企業提供世界級AI開發能力，令先進的AI智算服務在港澳變得觸手可及。與此同時，華為雲MaaS模型即服務已率先登陸香港節點，提供高可靠、低時延、高性價比的優質Tokens服務。 論壇以「AI+雲+數據以安全可信承載普惠AI」為主題，華為雲亞太區總裁尚海峰致開場辭時明言，華為雲視港澳為亞太區最重要戰略市場之一，將會長期、堅定及持續地投入港澳市場，與本地客戶及夥伴共建共贏，加速城市的數碼化與智能化建設，務求讓數碼經濟紅利真正惠及本地市民。 華為雲亞太區解決方案銷售副總裁羅宏君其後詳述技術佈局。他指，雲上算力資源持續迭代，已成為企業高效釋放AI生產力的核心驅動力。華為雲致力打造企業級AI創新的「硅基黑土地」，構建貫穿Agentic Infra智能基礎設施、MaaS模型即服務、企業級智能體開發平台的全棧技術體系，務求令千行萬業的AI落地更快、更穩、更易。羅宏君表示，華為雲MaaS模型即服務已正式上線香港節點，支援一鍵接入業界主流優質模型，並會持續同
「超級聖嬰現象」警報拉響？日本氣象廳：秋季海溫恐高出2℃以上
日本氣象廳 10 日（周三）表示，推測今年春季起已經出現「聖嬰現象」（El Nino），並推估到秋季赤道太平洋部分海域海溫可能較常年高出攝氏 2 度以上，出現發展為較強「聖嬰事件」的風險。
中國銀行間資金收緊令債市陰雲籠罩 央行加碼投放前市場料延續弱勢
【彭博】-- 中國銀行間市場流動性由此前的極度寬鬆轉向收斂，令債市賣壓增大。市場普遍預計，在央行加大投放、穩定資金利率中樞之前，短期債市仍將維持偏弱走勢。本周銀行間隔夜回購利率一度升至1.40%以上，為1月下旬以來首次回到政策利率上方，標志著資金面結束此前寬鬆狀態。隨著資金成本走高，全市場隔夜回購成交量周四較4月創下的單日8.
伊朗：發射12枚飛彈 打擊約旦美軍F-35、F-15戰機部署點 摧毀「大量戰機」
中東局勢緊張程度升級，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 周四 (11 日) 發表聲明，宣布向約旦、巴林及科威特境內的多處美軍軍事設施，發動大規模彈道飛彈與無人機襲擊。此次行動旨在報復美軍先前對德黑蘭周邊及伊朗南部的軍事打擊。
《大行》摩通：滙控(00005.HK)及渣打(02888.HK)受新規影響可控 重申「增持」評級
摩根大通發表研究報告指，自6月1日離岸直接投資(ODI)新規公佈以來，滙豐控股(00005.HK)及渣打集團(02888.HK)的股價分別累計調整8%及10%，跑輸恒生指數4個及6個百分點，這可能反映了投資者在新規公佈後對增長及內地訪港旅客(MCV)存量業務的擔憂。然而，該行在上海與客戶會面時，內地投資者對此回調感到驚訝，並對監管風險持較樂觀態度，認為新規的影響應屬可控。 摩根大通指出，媒體報道香港證監會發言人表示持牌機構在合規前提下可繼續為內地投資者開立新賬戶及提供服務，這有助於緩解監管模糊性。該行估計，在較高估算假設下，MCV業務僅貢獻滙控及渣打集團中至高單位數的盈利份額，因此ODI新規帶來的干擾應該是可控的。雖然中期增長指引的不確定性可能使投資者暫時觀望，但若自6月1日以來的累計調整幅度達到10%至20%的中段(mid-teens ppt)，在其他條件相同下，將會是個具吸引力的買入點。 該行提到，2025財年香港財富管理對集團收入的貢獻分別為滙控的7.6%及渣打的6.6%。若假設香港財富管理收入中有20%至40%由MCV貢獻，則MCV對集團盈利的貢獻在滙控為3%至6%，在渣打則為
樓價升0.99%連升四周 港島新西升約1.5%｜租金升0.55%重上119點 較19年高位高0.84%
踏入6月首周，本港樓市持續向好。本周易發樓價指數連升四周，報120.43點，按周升0.99%。今年至今樓價累計上升6.14%；惟與2021年8月145.76點的歷史高位相比，仍低17.38%。一手銷情繼續主導大市，本周四大分區二手樓價全線上升。 受新盤及貨尾熱賣帶動，大批向隅客回流二手市場。港島區及新界西升幅顯著，其中新界西因二手盤源短缺進一步推高造價。新界東與九龍區亦受惠於睇樓量增加，業主信心轉強並紛紛收窄議價空間或加價，為樓價提供有力支持。整體而言，一手帶旺二手的效應明顯，推動各區交投及造價同步向好。租務市場方面，易發租金指數上周回軟後，本周再度回升，最新報119.53點，按周升0.55%，重上119點以上，較2019年8月118.54點的前期高位高0.84%。暑假租賃旺季將至，外來專才與內地學生的住屋需求增加，預料將帶動整體租務交投進一步轉旺，部分屋苑呎租有望再創新高，料帶動租金指數穩步上升。分區樓價全線上升 港島區及新界西升約1.5%本周四大分區樓價指數悉數上升，主要受一手新盤及貨尾單位銷情理想帶動。港島區連升兩周，報111.28點，按周升1.51%；新界西止跌回升，報123.
盤中速報 - 恆生指數上漲484.5點至24733.79點，漲幅2%
恆生指數盤中漲幅2%，銅、地產代理概念表現強勁。快同時查看近日週月績效與即時新聞資訊。
郭思治：大市技術上已進入續尋底之中
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市連昨日(11日)計在內已屬七連跌，且在零碎沽壓一面倒主導下，恒指已相繼創出月內及年內之新低。恒指在早市先輕微低開27點至24380點，其後曾略為拉鋸至24,492點。但由於買盤不繼，加上零碎沽壓又不斷滲着湧現，故整個大市便開始反覆而下。恒指更一度急跌408點至23,999點方漸見喘定。即相對本月高位為2日之26,045點計。月內之波幅已擴闊2,046點。另外由於恒指已跌穿3月23日之低位24,203點，今年恒指由1月29日高位28,056點開始之下跌，至昨天低位23,999點止計，年內之波幅亦已擴闊至4,057點。由於大市已創月內及年內新低，故整個反覆逐尋底之弱態暫似難改善。恒指昨日報收24,249點，較上日跌158點。大市全日之總成交金額為2,885億元。 移動線之排列不但仍屬倒序，且表現再進一步示弱。目前各組平均移動線之排列由上而下為100天線(約在26,020點左近)、250天線(約在25,713點左近)、50天線(約在25,680點左近)、20天線(約在25,337點左近)及10天線(約在25,035點左近)。從上述資料看，由於50天線、2
華為雲CodeArts智能體下月底於香港節點開放公測
<匯港通訊> 華為雲表示，繼續加碼港澳市場。華為雲6月9日在澳門科技日論壇上宣布，其「碼道(CodeArts)智能體」將於7月30日在香港節點正式開放公測，為亞太區企業提供世界級AI開發能力，令先進的AI智算服務在港澳變得觸手可及。同時，華為雲MaaS模型即服務已率先登陸香港節點，提供高可靠、低時延、高性價比的優質Tokens服務。華為雲亞太區解決方案銷售副總裁羅宏君其後詳述技術布局。他指，雲上算力資源持續迭代，已成為企業高效釋放AI生產力的核心驅動力。華為雲致力打造企業級AI創新的「硅基黑土地」，構建貫穿Agentic Infra智能基礎設施、MaaS模型即服務、企業級智能體開發平台的全棧技術體系，務求令千行萬業的AI落地更快、更穩、更易。羅宏君表示，華為雲MaaS模型即服務已正式上線香港節點，支援一鍵接入業界主流優質模型，並會持續同步全球模型演進成果，以極簡接入方式及高性價比方案，為企業提供低時延、高可靠的Tokens服務，助客戶搶佔智能化發展先機。羅宏君即場宣布，華為雲碼道(CodeArts)智能體將於7月30日在香港節點面向境外公測，為亞太區企業提供世界級AI開發能力，讓智算服
植耀輝：跌市須控制注碼 恒指繼續捱打
耀才證券研究部總監植耀輝稱，面對環球股市回落，投資者近期心情應該相當麻麻，尤其是AI相關概念股持續遭到拋售，年初至今累積回報大幅縮水，高追者被綁更是不好受。筆者推介股亦遭到重挫，部分年初爆升股轉跌之餘更屢創新低。面對此種跌跌不休之困局，投資者亦只可以好好控制注碼，若對持股感到無力的話忍痛止蝕亦須勇於面對，始終「留得青山在」，待市況轉趨明朗或氣氛有所改善後再出擊。 但從另一角度看今次調整，某程度上亦未必是壞事，畢竟個別股份(美股)升幅以倍數計，出現回調其實是必然發生；而且部分投資者似乎已開始有點不理性─還記得黃總對Marvell(MRVL.US)市值的評論嗎?他一句「下一家萬億美元公司」，便令Marvell當日一度急升30%!由此可見市場的確變得有點瘋狂。筆者重申對AI及相關股份發展依然充滿信心，但同時亦不忘投資風險─只期望回報卻忽視虧損之潛在可能。所以今次調整就當是一盤冷水令大家清醒一點吧！ 相對美股近日之波動，港股表現無疑更令投資者失望。恒指經歷七連跌(累跌達1,789點)後已回落至24,200點水平。由於缺乏利好憧憬，恒指近期頻頻處於捱打狀態，而這種「跟跌不跟升」之情況亦相當打擊入
〈港股盤後〉科網股、航空股、有色金屬強勢 恒指漲1.93%
香港股市主要指數周五 (12 日) 集體收漲。截至收盤，恒生指數上漲 1.93%，收報 24718.10 點；恒生科技指數上漲 1.06%，收報 4696.96 點；國企指數亦表現強勁，漲幅達 1.91%。市場整體氛圍活躍，科網股、航空股及
餘波未了｜大埔寶湖花園業主聯署 黃碧嬌辭任法團顧問
大埔寶湖花園業主們聯署要求撤銷民建聯大埔南區議員黃碧嬌的屋苑法團榮譽顧問職務，並要求改選法團管理委員會。今日（...
薈淳加推均呎21,769元 同柱最多貴2.67%｜12伙貨尾加價最高3.52%
宏安地產旗下黃大仙新盤薈淳於昨日（11日）加推第5號價單，合共提供20伙，戶型涵蓋開放式及兩至三房戶，折實售價由448.8萬元起。今批單位折實均呎21,769元，較上一張價單高約2.21%。由於新推單位較多屬於高層且景觀開揚，扣除樓層差價後，是次推售實際屬於原價加推。另外，發展商同日（11日）亦修訂舊有價單，將其中12伙加價最高約3.52%，並上載最新銷售安排，落實於下周一（15日）以先到先得形式發售22伙。閱讀更多：薈淳價單【黃大仙新盤】薈淳2號價單加推50伙 折實均呎1.91萬 250票搶首批超額認購4倍【黃大仙新盤】薈淳首推50伙折實均呎18,088元 較同系新盤高18%｜較同區二手盤貴逾30%加推20伙折實均呎21,769元 高上批2.21%最新推出的第5號價單共涉及20伙，包括14伙開放式戶、3伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積介乎202至432平方呎。按定價計算，整批單位總值約1.13億元。扣除最高30%的折扣，以及開放式單位專享的1.2萬元家具優惠後，今批單位折實售價介乎448.8萬至918.8萬元，折實呎價由20,574至23,208元。整批折實均呎為21,769元，較今年
中東局勢緊張，現貨黃金回吐部分漲幅，油價震盪
Investing.com - 週四，現貨黃金回吐了早盤部分漲幅。與此同時，油價在持平線附近震盪，中東緊張局勢持續升溫，市場對能源價格上漲引發通膨飆升、進而促使各大央行加息的擔憂依然揮之不去。
郭思治：大市已六連跌 並正式下試24,203點
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市承接周來之跌勢，昨天(10日)再進一步受壓。即技術上已出現六連跌。恒指昨早市先低開123點至24,442點，其後曾略為後抽至24,505點。但由於買盤未能持續，加上零碎沽壓又不斷滲着湧現，故整個大市便開始反覆而下。恒指更一度急跌358點至24,207點方漸見喘定，並稍作技術性後抽。但由於恒指已正式下跌3月23日之低位24,203點，故投資者多暫抱觀望。在買盤不足之下，大市始終暫不能擺脫欲試底之弱態。另外，經過昨天之急跌，本月大市在先高後低之形態主導下。恒指暫時由2日之高位26,045點跌至10日之低位24,207點。即月內之波幅已再擴闊至1,807點。恒指昨日報收24,407點，較上日跌157點。大市昨日之成交金額為3,205億元。 移動線方面之表現進一步示弱，目前各組平均移動線之排列由上而下為100天線(約在26,044點左近)，250天線(約在25,712點左近)，50天線(約在25,692點左近)，20天線(約在25,444點左近)及10天線(約在25,110點左近)。單從排列上看已屬倒序模式。加上目前包括50天線，20天線及10天線均已正式
《大行》高盛：內地跨境投資新規與帳戶審查對匯控(00005.HK)與渣打(02888.HK)盈利實質影響有限
高盛發表研究報告指出，自5月21日以來，滙豐控股(00005.HK)與渣打集團(02888.HK)的股價表現分別跑輸歐洲銀行股指數(SX7P)約5%及7%，主要反映投資者對香港存款流入放緩，以及兩家銀行與內地客戶參與度可能受限的憂慮。不過，該行認為這次的股價落後表現，與已公布措施及變動對盈利的潛在影響並不相符，更多是出於市場對未來潛在政策變動的不確定性。 該行指出，中國證監會近期宣布對線上經紀商實施監管控制，同時香港金管局亦發出通告加強開戶程序與合規要求。渣打集團管理層表示其現行政策與監管方向高度一致，雖然有關要求包括關閉零餘額舊帳戶及獲取客戶資金來源聲明等，可能會增加流程摩擦，但預期不會對業務帶來實質性重大影響。此外，金管局已表示本地銀行的相關系統升級已經完成，開戶服務持續平穩進行。至於中國國務院近期發布的跨境投資法令，高盛認為其核心主要聚焦於建立監管跨境技術與資本流動的框架，而非旨在減少資本外流。 高盛分析顯示，內地居民在香港持有的典型帳戶中，約90%的存款流來自境外源頭(如新加坡或香港其他渠道)，僅約10%直接來自內地銀行帳戶。該行進行敏感度測試指出，在極端不利的假設情境下，即使
《大行》瑞銀降周大福(01929.HK)目標價至16元 全年盈利符預期惟派息遜
瑞銀發表研究報告指，周大福(01929.HK)2026財年收入及淨利潤分別達到944億元及90億元，按年分別增長5%及52%，符合該行預期，亦符合早前公佈利潤增長45%至55%的正面盈利預告。期內，公司的派息比率為73%，低於市場預期，但符合管理層設定的70%至80%目標範圍。 瑞銀指出，周大福在今年4月至5月的零售銷售按年增長14.7%，其中中國內地零售店、中國內地加盟店，以及香港與澳門門店的同店銷售分別增長19.7%、15.2%及40.6%，較3月季度顯著改善。管理層指引2027財年整體收入將錄得中至高單位數按年增長，內地同店銷售錄高單位數增長，港澳則錄低雙位數增長。考慮到近期強勁的同店銷售表現及優於預期的官方指引，該行將周大福2027至2029財年的每股盈利預測上調1%至5%。 瑞銀表示，考慮到較高貝塔值(beta)而將折現現金流(DCF)模型的加權平均資本成本(WACC)由9.3%提高至10%，決定將周大福的目標價由18.5元下調至16.0元，此目標價對應2027財年預測市盈率的15倍，以及7%的股息率。該行維持周大福的「買入」評級。(ad/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: w
山頂光影匯演周六起上演 凌霄閣外牆呈現港景點特色
山頂立體光影匯演周六起，每晚於凌霄閣外的山頂道花園上演3場，分別是晚上7時半、8時半和9時半，每節長約10分鐘，為期約一年。光影匯演會在凌霄閣外牆投影香港景點和文化遺產，包括港式茶餐廳、大坑舞火龍、維多利亞港夜景與煙花、啟德體育園，以及霓虹招牌等城市風貌。此光影匯演由山頂纜車及滙豐保險合辦，大會透露匯演面積達1,500平方米，採用光雕投影技術取代傳統燈泡，節省逾七成半電力消耗。匯演的技術團隊共耗時半年規劃投影設計，包括精準測量和校準投影系統，並特別訂製具溫濕度控制的戶外防護裝置，確保系統能克服多變的天氣。
今日我咁睇｜美股金價再跌 科網股抽水不絕 恒指反彈空間有限｜小編苟豪
1.昨日美股再次下跌，黃金走弱，市場對聯儲局收水的憂慮日漸增加，特別是中東戰事拖延，通脹憂慮更大，幸好昨晚的美...