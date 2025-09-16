天氣報告｜多雲有幾陣驟雨 最高氣溫約32度

【Now新聞台】本港今日(9月17日)天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，初時雨勢有時頗大及有強烈狂風雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩偏東風。

展望明日部分時間有陽光，日間酷熱，但仍有一兩陣驟雨。星期五天氣漸轉不穩定，周末期間有驟雨及狂風雷暴，風勢較大，海有湧浪。

#要聞