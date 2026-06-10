天氣報告｜多雲有一兩陣驟雨 最高氣溫約29度

摩根大通發表研究報告指，自6月1日離岸直接投資(ODI)新規公佈以來，滙豐控股(00005.HK)及渣打集團(02888.HK)的股價分別累計調整8%及10%，跑輸恒生指數4個及6個百分點，這可能反映了投資者在新規公佈後對增長及內地訪港旅客(MCV)存量業務的擔憂。然而，該行在上海與客戶會面時，內地投資者對此回調感到驚訝，並對監管風險持較樂觀態度，認為新規的影響應屬可控。 摩根大通指出，媒體報道香港證監會發言人表示持牌機構在合規前提下可繼續為內地投資者開立新賬戶及提供服務，這有助於緩解監管模糊性。該行估計，在較高估算假設下，MCV業務僅貢獻滙控及渣打集團中至高單位數的盈利份額，因此ODI新規帶來的干擾應該是可控的。雖然中期增長指引的不確定性可能使投資者暫時觀望，但若自6月1日以來的累計調整幅度達到10%至20%的中段(mid-teens ppt)，在其他條件相同下，將會是個具吸引力的買入點。 該行提到，2025財年香港財富管理對集團收入的貢獻分別為滙控的7.6%及渣打的6.6%。若假設香港財富管理收入中有20%至40%由MCV貢獻，則MCV對集團盈利的貢獻在滙控為3%至6%，在渣打則為

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