天氣報告｜多雲有一兩陣驟雨 最高氣溫約29度

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球證出3張紅牌 墨西哥揭幕戰起「非」
【Now Sports】世界盃東道主之一的墨西哥，周四揭幕戰主場對南非，結果有前鋒堅約尼斯及魯爾占美利斯上、下半場各建一功，以2:0擊敗下半場有中場薛杜尼及施雲尼被逐的南非，而墨西哥補時亦有球員領紅下，在A組旗開得勝。墨西哥今場排出「4-1-2-3」的超強攻擊陣式，攻擊三叉戟由魯爾占美利斯、堅約尼斯及艾華拿度負責攻堅，而南非排出偏保守陣式的「5-3-2」，希望用後衛人數多的優勢，守得住主隊進攻。不過，南非如意算盤未能打響，因為開賽僅5分鐘，墨西哥前鋒魯爾占美利斯禁區頂位置施射，僅被門將朗雲威廉斯撲出，已作出預警。墨西哥始終是先開紀錄一隊，9分鐘藉南非後防搓傳，逼搶成功後，堅約尼斯射破對方大門成1:0。南非之後表現只是一般，欲反撲卻受制於戰力，鮮有具威脅埋門，反而墨西哥完半場前有一次可擴大比數機會，堅約尼斯禁區內接應隊友後傳熨射地波中柱彈出，未能增添紀錄，半場僅以1:0領先。南非換邊後僅4分鐘，因為一次佈防失誤，中場薛杜尼回防追截單刀之勢的拜恩古迪亞利斯時，在禁區頂位置撞跌後者，球證直接出示紅牌將他驅逐出場。10人應戰的南非之後動用兩個換人名額，希望減少失波，但似乎未能奏效。67分鐘，魯
華為雲CodeArts智能體下月底於香港節點開放公測 便利港澳企業AI開發
華為雲繼續加碼港澳市場。華為雲本周二(9日)在澳門科技日論壇上宣布，其「碼道(CodeArts)智能體」將於7月30日在香港節點正式開放公測，為亞太區企業提供世界級AI開發能力，令先進的AI智算服務在港澳變得觸手可及。與此同時，華為雲MaaS模型即服務已率先登陸香港節點，提供高可靠、低時延、高性價比的優質Tokens服務。 論壇以「AI+雲+數據以安全可信承載普惠AI」為主題，華為雲亞太區總裁尚海峰致開場辭時明言，華為雲視港澳為亞太區最重要戰略市場之一，將會長期、堅定及持續地投入港澳市場，與本地客戶及夥伴共建共贏，加速城市的數碼化與智能化建設，務求讓數碼經濟紅利真正惠及本地市民。 華為雲亞太區解決方案銷售副總裁羅宏君其後詳述技術佈局。他指，雲上算力資源持續迭代，已成為企業高效釋放AI生產力的核心驅動力。華為雲致力打造企業級AI創新的「硅基黑土地」，構建貫穿Agentic Infra智能基礎設施、MaaS模型即服務、企業級智能體開發平台的全棧技術體系，務求令千行萬業的AI落地更快、更穩、更易。羅宏君表示，華為雲MaaS模型即服務已正式上線香港節點，支援一鍵接入業界主流優質模型，並會持續同
伊朗：發射12枚飛彈 打擊約旦美軍F-35、F-15戰機部署點 摧毀「大量戰機」
中東局勢緊張程度升級，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 周四 (11 日) 發表聲明，宣布向約旦、巴林及科威特境內的多處美軍軍事設施，發動大規模彈道飛彈與無人機襲擊。此次行動旨在報復美軍先前對德黑蘭周邊及伊朗南部的軍事打擊。
《大行》摩通：滙控(00005.HK)及渣打(02888.HK)受新規影響可控 重申「增持」評級
摩根大通發表研究報告指，自6月1日離岸直接投資(ODI)新規公佈以來，滙豐控股(00005.HK)及渣打集團(02888.HK)的股價分別累計調整8%及10%，跑輸恒生指數4個及6個百分點，這可能反映了投資者在新規公佈後對增長及內地訪港旅客(MCV)存量業務的擔憂。然而，該行在上海與客戶會面時，內地投資者對此回調感到驚訝，並對監管風險持較樂觀態度，認為新規的影響應屬可控。 摩根大通指出，媒體報道香港證監會發言人表示持牌機構在合規前提下可繼續為內地投資者開立新賬戶及提供服務，這有助於緩解監管模糊性。該行估計，在較高估算假設下，MCV業務僅貢獻滙控及渣打集團中至高單位數的盈利份額，因此ODI新規帶來的干擾應該是可控的。雖然中期增長指引的不確定性可能使投資者暫時觀望，但若自6月1日以來的累計調整幅度達到10%至20%的中段(mid-teens ppt)，在其他條件相同下，將會是個具吸引力的買入點。 該行提到，2025財年香港財富管理對集團收入的貢獻分別為滙控的7.6%及渣打的6.6%。若假設香港財富管理收入中有20%至40%由MCV貢獻，則MCV對集團盈利的貢獻在滙控為3%至6%，在渣打則為
山頂光影匯演周六起上演 凌霄閣外牆呈現港景點特色
山頂立體光影匯演周六起，每晚於凌霄閣外的山頂道花園上演3場，分別是晚上7時半、8時半和9時半，每節長約10分鐘，為期約一年。光影匯演會在凌霄閣外牆投影香港景點和文化遺產，包括港式茶餐廳、大坑舞火龍、維多利亞港夜景與煙花、啟德體育園，以及霓虹招牌等城市風貌。此光影匯演由山頂纜車及滙豐保險合辦，大會透露匯演面積達1,500平方米，採用光雕投影技術取代傳統燈泡，節省逾七成半電力消耗。匯演的技術團隊共耗時半年規劃投影設計，包括精準測量和校準投影系統，並特別訂製具溫濕度控制的戶外防護裝置，確保系統能克服多變的天氣。
郭思治：大市已六連跌 並正式下試24,203點
香港股票分析師協會副主席郭思治稱，大市承接周來之跌勢，昨天(10日)再進一步受壓。即技術上已出現六連跌。恒指昨早市先低開123點至24,442點，其後曾略為後抽至24,505點。但由於買盤未能持續，加上零碎沽壓又不斷滲着湧現，故整個大市便開始反覆而下。恒指更一度急跌358點至24,207點方漸見喘定，並稍作技術性後抽。但由於恒指已正式下跌3月23日之低位24,203點，故投資者多暫抱觀望。在買盤不足之下，大市始終暫不能擺脫欲試底之弱態。另外，經過昨天之急跌，本月大市在先高後低之形態主導下。恒指暫時由2日之高位26,045點跌至10日之低位24,207點。即月內之波幅已再擴闊至1,807點。恒指昨日報收24,407點，較上日跌157點。大市昨日之成交金額為3,205億元。 移動線方面之表現進一步示弱，目前各組平均移動線之排列由上而下為100天線(約在26,044點左近)，250天線(約在25,712點左近)，50天線(約在25,692點左近)，20天線(約在25,444點左近)及10天線(約在25,110點左近)。單從排列上看已屬倒序模式。加上目前包括50天線，20天線及10天線均已正式
港股ADR預計恆指今早高開305點 報24,555點
ADR預託證券 | 代號 | 相對股價(HKD) | 港股對預託證券溢價(%) 長和 | CKHUY.NASD OTHER | 68.103 | -0.81% 中電控股 | CLPHY.NASD OTHER | 73.981 | -1.26% 香港中華煤氣 | HOKCY.NASD OTHER | 7.053 | -3.87% 九龍倉集團 | WARFY.NASD OTHER | 19.495 | 0.85% 匯豐控股 | HSBC.NYSE | 142.194 | -2.60% 電能實業 | HGKGY.NASD OTHER | 55.564 | 0.33% 電訊盈科 | PCCWY.NASD OTHER | 5.531 | 2.69% 恆基地產 | HLDCY.NASD OTHER | 26.567 | 0.43% 新鴻基地產 | SUHJY.NASD OTHER | 117.241 | -1.74% 新世界發展 | NDVLY.NASD OTHER | 6.679 | 11.69% 太古股份公司Ａ | SWRAY.NASD OTHER | 82.053 | -0.06% 東亞銀行
甲骨文陷25年來最慘跌勢 市場激辯AI關鍵問題
甲骨文股價周四 (11 日) 大跌 8.5%，顯示華爾街對其最新財報反應負面。儘管甲骨文的營收與獲利皆優於分析師預期，但由於投資人正面臨一個關鍵的不確定性：甲骨文能否將龐大的人工智慧 (AI) 積壓訂單真正轉化為營收？
UA全港最大 x 大力支持最大足球盛事
周秀娜繼續施展神臂力量 助你貸款零時差 即批即GOAL香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 四年一度的全球最大足球盛事即將進入狂熱高潮。全港最大的UA亞洲聯合財務（UA）宣佈以最大力度全力應援今屆足球盛事，聯同周秀娜「Super Chrissie」繼續施展神臂力量，由6月12日至7月20日期間隆重推出「UA日日送足金世界波」一連串宣傳。今屆大部分賽事均於凌晨時分進行，UA誓作球迷與大眾的最強後盾，以全天候無間斷的周轉服務，讓大眾無論幾夜都能現金到手、貸款零時差。為了與全港市民一同投入這場足球狂熱，UA破天荒推出極度震撼的「日日大派999.9足金世界波」超級大獎賞，並隆重呈獻全港第一架 「UA『娜姐神射』3D 流動號」全港遊走，實行與全城與「球」同樂，將熾熱氣氛推至頂峰。 每日中午12點準時開搶 決賽日加碼送出終極「重量Cup」金球 UA在這次為期39日的盛事期間，每日中午12點將送出價值約HKD5,700 的「999.9足金世界波」，共38個。在7月20日的萬眾矚目決賽日，UA更瘋狂升級獎賞，加碼送出999.9純金連工包料打造、價值約H
天花漏水誤墮「打針」防漏騙局 苦主慘失$158,700丨裝修前這樣做防中伏
打針防漏騙局又出現！據《東張西望》節目報道，事主Kelvin因家中廁所天花漏水，在網上尋找防漏工程公司，完成高壓灌注工程（即俗稱的「打針」防水方法）後竟被要求支付逾15萬元。更多消息：連日暴雨反成睇樓黃金時機！準買家必睇三大重點 避免買到「伏盤」買窗簾只睇顏色？必睇窗簾選購攻略！揀錯呎吋物料隨時後悔事主Kelvin住在私人屋苑頂樓連天台單位，早前發現廁所天花出現漏水情況，遂在網上搜尋防漏工程公司。對方上門檢查後，推銷高壓灌注防水工程，並以每磅膠水980元報價，但未有清楚說明實際所需用量。工程當日整個過程僅約40分鐘，完工後，對方聲稱已在接近半個單位範圍完成防水工程，合共使用162磅膠水，並即場要求支付158,700元工程費。Kelvin對費用之高昂大感震驚，只能無奈付款。惟事後漏水問題未有解決，遇上大雨時更出現嚴重滲漏，事主與東張節目組再聯絡工程公司，發現對方已消失，上門尋找才發現騙徒盜用他人地址。目前事主已報警及求助海關，並呼籲市民找防漏公司時提高警惕。有業內人士曾經指出，這種「打針」防水方法是透過「填充」概念，將物料填充空鼓地方，然而浴室漏水多因防水層老化或肉眼難見的裂縫引起，而填
一房首期不足百萬進駐九龍塘！向東南戶最優質？｜滶蘊戶型景觀、按揭供款全分析
新世界發展旗下、位於九龍塘玫瑰街28號的單幢豪宅滶蘊環境清靜，坐擁34小學校網及九龍城中學校網優勢。項目樓高8層，合共提供109伙，預計關鍵日期為2027年11月30日，樓花期約17個月。發展商於上周五（5日）推出首批44伙一至兩房戶，折實均呎達33,816元，創下《一手新例》實施後九龍區新盤首批均呎新高。項目將於本周五（12日）以先到先得形式發售其中28伙。下文將梳理樓盤的戶型分佈，並集中分析一、兩房的按揭供款細節及向東南優質單位，供準買家參考。閱讀更多：九龍塘滶蘊首推44伙｜折實均呎33,816元 高同區新盤8至14%｜兩房入場戶較同區二手貴約六成九龍傳統低密度地段豪宅「PAVILIA ROSA 滶蘊」 首日開標售出40伙瑰麗級大宅 套現近23億元 榮登「今年新盤標王」 四房天台特色戶呎價逾5.6萬元全盤主打兩房及四房戶項目單位實用面積介乎298至3,058平方呎，間隔涵蓋一房至五房連五套房。其中兩房及四房戶佔總數逾七成半：四房戶屬全盤比例最多，共有44伙，佔總數約40.5%。實用面積介乎1,135至2,185平方呎，分佈於D1至D3、D5至D7、G1、G6、S1及S3室。兩房戶共
〈貴金屬盤後〉黃金下挫逾3% 中東緊張加劇通膨和升息疑慮
黃金周三 (10 日) 下挫逾 3%，市場擔憂美國與伊朗戰爭進一步擴大，可能導致通膨升溫而必須升息。 黃金現貨下跌 3.5%，報每盎司 4111.95 美元，創 3 月 23 日以來最低。 8 月交割的黃金期貨下跌 3.6%，報每盎司 4133.3
黃金高位跳水超26%，連跌四日破4100美元！華爾街大行上演多空對決
Investing.com -周四，6月11日，黃金跌穿4100美元，已連續第四個交易日收跌，創年內新低。相較于1月末5598.75美元的歷史高點，金價已累計下跌超26%，年內升幅全部回吐。
Adobe 第二季業績勝預期；CFO 辭職
Adobe(ADBE.US) 公布，截至 5 月 29 日止第二財季業績勝華爾街預期，期內受強勁人工智能相關需求帶動，同時公司表示首席財務官 Dan Durn 辭任。 期內經調整每股盈餘升至 $5.96，按年上升自 $5.06，高於 FactSet 共識預期的 $5.82。收入升 13% 至 $6.62 十億美元，高於市場預期的 $6.45 十億美元。 行政總裁 Shantanu Narayen 指，第二季錄得的歷史高位收入反映「客戶組別對 AI 的強勁需求」。 季度末的年度化經常性收入為 $27.10 十億美元，分析員預期為 $26.60 十億美元。公司指 AI-first ARR 按年增至三倍，超過 $500 百萬。 RBC Capital Markets 指，預期 Adobe 公布「穩健」業績及 ARR 高於市場共識。 訂閱收入按年升 14% 至 $6.42 十億美元。 Adobe 表示，Durn 將於 6 月 15 日離任；其客戶體驗協調業務部門 CFO Steve Day 將出任暫任 CFO。 Adobe 股價於盤後下跌 6%，該股今年截至周四收市累跌近 38%。 Marve
光聖5月營收年增116%寫單月新高 受惠AI資料中心需求推升出貨強勁
光聖公告 5 月營收為 17.25 億元、月增 94.67％、年增達 116.02%，單月營收也改寫歷史新高，統計今 (2026) 年 1-5 月合併營收為 53.17 億元、年增 34.24%，訂單能見度已見至今 (2026) 年年底。
馬鞍山錦暉苑兩房居二價435萬易手 6年升值55%｜二手居屋成交
樓市交投氣氣持續向好，中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約21宗二手買賣，較上月同期減少超過四成；其中居屋錦暉苑最新錄得本月首宗成交，單位為高層20室，實用面積約381方呎，兩房間隔。胡耀祖指，單位原開價約450萬元放售，日前議價後以居二市場價435萬元易手，呎價約11,417元。新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，少有放盤，即決定入市單位自用。
「超級聖嬰現象」警報拉響？日本氣象廳：秋季海溫恐高出2℃以上
日本氣象廳 10 日（周三）表示，推測今年春季起已經出現「聖嬰現象」（El Nino），並推估到秋季赤道太平洋部分海域海溫可能較常年高出攝氏 2 度以上，出現發展為較強「聖嬰事件」的風險。
超微電腦單日暴跌28%！遭70億美元融資"暴擊"，Warren AI揭真相
Investing.com -周四，6月11日，Super Micro Compu (NASDAQ:SMCI)單日暴跌28%，跌至一個月低位。Warren AI分析，核心導火索是公司宣佈擬通過70億美元股權及相關融資擴產，市場擔憂稀釋與短期風險，疊加AI硬件賽道整體估值回撤，構成「多殺多」局面。
立法會內會明開特別會議審國安附例 鄧炳強：早一日得一日
政府根據《維護國家安全條例》訂立附屬法例，若行政長官發出證明書認定某刑事罪行涉及危害國家安全，該案即屬國安案件，以國安相關程序處理。立法會內務委員會明日召開特別會議審議法例，保安局局長鄧炳強指是「早一日、得一日」。鄧炳強去信內會主席陳振英，指現今地緣政治複雜，香港特區面對的國家安全隱患仍然存在。因此，香港特區有責任盡早完成相關附屬法例的立法工作，「早一日、得一日」以有效維護國家安全。期望以最快速度推進立法工作
友邦(01299.HK)逆市回升近2% 大摩相信股價在未來30天內絕對值將上升
友邦保險(01299.HK)今日高開1.57%，最高見72.25元。現報71.6元，升1.92%，成交2,928.69萬股，涉資20.8億元。 摩根士丹利發表戰術性研究報告表示，相信友邦保險的股價在未來30天內絕對值將會上升。這主要是由於該股近期出現回吐，令其短期估值變得更具吸引力，該行預計該情景發生的概率約為60%至70%(或「有可能」)。 該行進一步提到，友邦已於2026年6月8日(週一)完成了17億美元的股份回購(約佔總股本的1.6%)，原則上下一輪回購預計於2027年進行。該行認為，即使在沒有回購支撐的情況下，友邦股價仍將保持韌性。目前估值已修正至2026年預測市賬率的1.09倍(12個月遠期市賬率為1.03倍)，或2026年預測新業務價值倍數僅為1.9倍。 該行重申，友邦保險股價的下行空間有限，目前的股價是一個良好的長線買入點。該行維持友邦保險「增持」評級，目標價為109港元。 大摩指出，市場目前的擔憂主要集中在監管機構對內地訪港旅客(MCV)業務的進一步打擊，但該行認為這並不會發生。原因包括：首先，針對跨境股票交易的監管整頓以及國務院對外投資規則均未將內地訪港旅客保險業務作