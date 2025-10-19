天氣報告｜大致多雲有幾陣雨 最高氣溫約29度

【Now新聞台】本港今日(10月20日)天氣預測，大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。稍後有幾陣雨，晚上市區氣溫顯著下降至最低約23度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸吹強風，高地達烈風程度。海有大浪及湧浪。

展望未來兩三日風勢持續頗大，多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢較為頻密。星期二至星期四市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪。晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。

#要聞