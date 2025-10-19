天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
天氣報告｜大致多雲有幾陣雨 最高氣溫約29度
【Now新聞台】本港今日(10月20日)天氣預測，大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。稍後有幾陣雨，晚上市區氣溫顯著下降至最低約23度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸吹強風，高地達烈風程度。海有大浪及湧浪。
展望未來兩三日風勢持續頗大，多雲有雨，星期二及星期三初時雨勢較為頻密。星期二至星期四市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。海有大浪及湧浪。晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。
#要聞
天氣｜天文台考慮下周一直接發3號風球 會評估下周二需否發8號風球
天文台指熱帶氣旋風神會在明日（10月19日）稍後進入本港800公里範圍內。隨著風神在星期一（10月20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球。而風神在下周二（10月21日）最接近本港，天文台屆時會評估需否改發更高熱帶氣旋警告信號。 風神會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在am730 ・ 1 天前
打風・風神｜天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球 取代強烈季候風信號｜Yahoo
天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球，取代強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
「風神」明日稍後闖本港800公里 天文台下周一考慮直接發3號波
【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南on.cc 東網 ・ 1 天前
天文台：下周一或直接發三號強風信號 再評估周二需否改發更高信號
【Now新聞台】天文台指，菲律賓附近的熱帶氣旋風神在明日稍後會進入本港800公里範圍，考慮下周一直接發出三號強風信號，預料周二最接近本港，會再評估是否需要改發更高信號。中秋過後仍然有熱帶氣旋接近，在中環碼頭有不少市民跑步，甚至熱到脫去上衣。天文台指，隨著熱帶氣旋風神靠近並逐漸增強，加上季候風影響，下周一可能會直接發出三號強風信號。天文台科學主任黃子鈞：「預料一股強烈東北季候風會在周日抵達廣東，本港風力將會逐漸增強。到周一稍後，熱帶氣旋風神會逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮直接發出三號強風信號取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。」天文台預料風神周二最接近本港，會視乎它的強度、烈風區與本港的距離，以及本地風力變化，評估是否需要改發更高信號。風神亦會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在變數。香港氣象學會發言人梁榮武指，會否發出更高訊號要視乎強度和颱風與香港的距離。香港氣象學會發言人梁榮武：「因為有熱帶氣旋接近再加上東北季候風，兩個我們所謂疊加效應，即是兩個天氣系統，都會產生一些風力影響香港，而這些風力會重疊、變得更加大，可能會出現烈風。究竟會不會掛三號或者八號就完全now.com 新聞 ・ 1 天前
天氣｜「風神」今晚入800公里範圍 三號強風信號擬明日黃昏前後發出 周中氣溫料降至19度
香港天文台預計，現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋風神，今晚將進入本港800公里範圍內，會考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號。同時，本港受一股強烈東北季候風影響，風勢將會逐漸增強，今日稍後天文台將發出強烈季候風信號。在正午12時，風神集結在馬尼拉之西北偏西約70公里，預料向西北移動，時速約26公里，進入南海中北部。am730 ・ 15 小時前
熱帶氣旋兼季候風影響 天文台下周或直接發三號強風信號
【Now新聞台】天文台指，熱帶氣旋風神靠近呂宋一帶並逐漸增強，下周或會直接發出三號強風信號。 天文台預料熱帶氣旋會在星期日抵達廣東沿岸，屆時該區會開始受季候風及熱帶氣旋的共同影響，隨後數日風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，下周中期市區氣溫顯著下降至20度左右。隨著熱帶氣旋的環流逐漸影響廣東沿岸，天文台屆時或會直接發出三號強風信號取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
打風｜天文台考慮明日黃昏前後直接發出三號強風信號(湯偉圓報道)
【Now新聞台】一股東北季候風正影響廣東，天文台會在今日稍後發出強烈季候風信號，預測熱帶氣旋「風神」會在今晚進入本港800公里範圍。天文台考慮明日黃昏前後直接發出三號強風信號。 過了中秋節，但風季仍然未結束，本港仍然有機會打風。天文台預測，「風神」會在今晚進入本港800公里範圍，並在明日橫過南海中北部，逐漸靠近廣東沿岸。在「風神」及季候風的共同影響下，天文台表示考慮在明日黃昏前後直接發出三號強風信號。天文台科學主任謝鈞澍：「今次的特別之處在於它並不是單純由一個熱帶氣旋引起的強風。天文台在發出各種天氣警告信號時，是考慮究竟有甚麼系統導致本地有特別的天氣。如果我單純只是說熱帶氣旋產生的強風，就會考慮掛一號再掛三號，但如果本身已經很大風，是季候風引起的強風，就已經達到了強烈季候風信號的標準。」受季候風影響，「風神」會在周二開始轉向西南方向移動並減弱。天文台預料未來數日本港的風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，周二及周三初時雨勢有時較為頻密。周二至周四，市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界會再低兩三度；本周連續數晚在漲潮時，部分沿岸低窪地區可能水浸。#要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
早晨天氣節目(10月20日上午7時) - 科學主任呂旭昇
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 37 分鐘前
早晨天氣節目(10月19日上午8時) - 科學主任謝威寶
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 23 小時前
酷熱天氣警告生效 中午錄32°C 紫外線指數強度中等
【on.cc東網專訊】高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。同時，華中的氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東。今日(18日）中午12時，天文台錄得氣溫32度，相對濕度百分之67。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是4，強度屬於中等。on.cc 東網 ・ 1 天前
打風｜天文台明日考慮直接發出三號強風信號 未來數日氣溫降至約20度
【Now新聞台】熱帶氣旋「風神」會在今日稍後進入本港800公里範圍，天文台考慮在周一直接發出三號強風信號。 熱帶氣旋「風神」現時集結在菲律賓附近，會橫過呂宋一帶並進入南海中北部。天文台預測「風神」會在周二最接近本港，天文台屆時會評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。在「風神」及季候風的共同影響下，未來數日本港風勢持續頗大，多雲有雨，市區氣溫顯著下降至20度左右，新界再低兩三度。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
