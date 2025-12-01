天氣報告｜大致多雲有一兩陣微雨 最高氣溫約25度

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
亞洲南部暴雨釀 600 死數百人失蹤 印尼泰國等國數百萬人受災 斯里蘭卡進入緊急狀態︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞洲南部多地近日遭受暴雨侵襲，引發嚴重水浸和山泥傾瀉，造成約 600 人死亡，數百人失蹤。印尼、馬來西亞、泰國和斯里蘭卡數以百萬計民眾受災，是該地區多年來最嚴重的水災之一。Yahoo新聞 ・ 1 天前
早晨天氣節目(12月02日上午7時) - 科學主任梁浩明
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
大埔宏福苑五級惡火，造成至少146人死亡，近百人受傷，亦有數百隻寵物傷亡。 愛護動物協會今日（1日）凌晨零時表示，昨日（30日）再從救援人員手上，接過91隻被救出的動物，惟其中18隻已不幸罹難。愛護動物協會證實，於前日（29日）晚上11時至昨日（30日）晚上11時，共救出91隻動物，其中73隻生還，當中包括11隻am730 ・ 20 小時前
工信部：鼓勵中國光伏、風電、鋰電池、新能源汽車等優勢企業「走出去」
國家工業和信息化部部長李樂成於《中國日報》刊發署名文章，題為《加快中國製造綠色低碳轉型促進全球可持續發展》，當前，全球氣候治理歷經曲折，個別國家逆流而動，對國際規則和國際秩序造成嚴重衝擊。中國製造業綠色低碳轉型路徑的選擇，彰顯了中國經濟培育新質生產力、實現高質量發展的決心，更表明中國對全球氣候治理的莊嚴承諾。 李樂成指，要加強綠色產業國際合作。中國製造將秉持共商共建原則，利用好雙邊和多邊國際合作機制，深化綠色技術、綠色裝備、綠色貿易、綠色標準等方面交流合作。鼓勵中國光伏、風電、鋰電池、新能源汽車等優勢企業「走出去」，在「一帶一路」等國家投資建設綠色能源項目，推廣綠色基礎設施和交通解決方案。積極參與綠色低碳國際規則制定，加強國際公約履約能力建設。 打造綠色低碳產業體系。傳統產業仍是中國製造的重要支柱，轉型升級重點在於系統調整產品結構、用能結構、原料結構，實施工藝流程再造，特別是推動鋼鐵、建材、化工等行業革新性工藝規模化應用。立足綠色低碳轉型帶來的巨大市場空間，大力發展綠色低碳產業，提高綠色環保、新能源裝備、新能源汽車等綠色低碳產業佔比。同時，聚焦「雙碳」目標下能源革命和產業變革需求，謀劃AASTOCKS ・ 17 小時前
早晨天氣節目(11月30日上午8時) - 學術主任李智鴻
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 1 天前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 17 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 16 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
林夏薇丈夫遭頒令破產 受託人申破產不開始令獲批
【on.cc東網專訊】視后林夏薇的丈夫莫贊生早前因未向兩間貸款公司償還逾億元貸款而被高院頒令破產。其破產受託人早前以書面形式向法庭申請破產不開始令，案件今(12月1日)於高院暫委法官林展程席前處理。破產管理署表示不反對該申請，林官最終批准申請，意味莫的破產期現時on.cc 東網 ・ 18 小時前
陳百祥北上踢波踢中對手重要部位 再同球證嘈交比賽 就事件傳要提早完賽
陳百祥近年同王晶組成「精裝明星足球隊」，不時北上作賽；身為大佬，陳百祥多次被指「球場惹火」，去年作賽時更被指直接將對手準備射12碼嘅波帶到中圈，難怪有網民笑指「球品好好」。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
李蘢怡罕有受訪感激陳百祥馮德倫 好掛住陳文媛「佢係有個特別位置」
曾於娛圈闖蕩嘅李蘢怡近年喺英國生活，並已轉行成為珠寶設計師。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 17 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
日本國腳展示投降日軍照 英超球會向華球迷道歉
【on.cc東網專訊】中日關係緊張之際，效力英超球會白禮頓的日本足球國家隊成員三笘薰被揭，日前手持二戰期間日本投降軍人的照片合影，在中國引發強烈反對。白禮頓就事件在社交帳號發道歉聲明，英超聯賽方面則表示，不知悉事件涉及的具體人物。on.cc 東網 ・ 17 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 146 死消防員何偉豪殉職 逾千市民到場獻花 中大學生提四大訴求遭國安處拘捕｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 146 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 5 天前