天氣報告｜大致多雲有一兩陣微雨 最高氣溫約27度

騰訊(00700.HK)今日公布「碳尋計劃2.0」全球50強入圍名單,入選團隊來自全球12個國家和地區。該計劃致力於加速實現2050年前淨零目標所需的新一代氣候科技及核心能力發展,是具里程碑意義的全球倡議。本屆入圍的創新團隊從全球54個國家及地區逾660份申請中脫穎而出,將繼續角逐總額達2億元人民幣(約2800萬美元)的催化資金。此外,最終獲勝團隊還將獲得技術資源、專家指導,並有機會在真實場景中開展試點項目,包括肯尼亞、馬爾代夫及塞爾維亞等氣候脆弱地區。騰訊高級副總裁林璟驊表示:「氣候危機是我們這一代所面臨的嚴峻挑戰。應對這一挑戰既需要大膽創新,也需要全球生態協同合作。透過『碳尋計劃』,我們不僅投資於突破性的想法,更為其構建轉化為現實解決方案的路徑。藉著彌合研究與應用之間的鴻溝,我們希望加速推動那些能夠大規模儲存、轉化與減少二氧化碳排放的技術,為真正的低碳未來奠下基礎。」碳尋計劃峰會2025(CarbonX Summit 2025)今日於深圳舉行。除公布入圍團隊名單外,大會亦邀請來自產業界、學術界及政策制定方的代表齊聚一堂,共同探討創新生態系統如何加速全球氣候行動。會議重點關注催化金融

infocast ・ 12 小時前