天氣報告｜大致多雲非常乾燥 最高氣溫約22度

青森熊害海上版連環警報！ 獵人乘船10時撲殺黑熊！
哎喲，青森的秋冬本該是漁民撒網賞海景的愜意，誰知11月13日早上9點30分，野邊地町港口漁民出海北行陸奧灣，離岸幾百米竟見黑熊頭探水面，像在海上散步！Japhub日本集合 ・ 1 天前
天文台今早錄得最低 13.2 度 入秋以來最低｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，本港今早（19 日）天氣顯著較涼。天文台錄得最低氣溫 13.2 度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度，大帽山今早更錄得 3.2 度低溫。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天文台錄得最低氣溫13.2度
【Now新聞台】天文台錄得最低氣溫13.2度，是今年入秋以來的最低紀錄，新界普遍再低一兩度。 在紅磡碼頭有泳客無懼寒風，如常游早水。市民上班上學都要添衣，穿上羽絨、大衣保暖。天文台表示，受強烈東北季候風影響 ，本港今早天氣顯著較涼，新界部分地區寒冷 ，日間最高氣溫約17度，天氣非常乾燥。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
澳洲放棄COP31主辦權 巴紐稱氣候峰會淪空談
（法新社雪梨20日電） 澳洲放棄與太平洋島國鄰邦共同主辦明年的聯合國氣候會談的計畫後，巴布亞紐幾內亞今天對此表達不滿。澳洲先前一直積極爭取與南太平洋國家共同主辦明年的聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31），這些國家正日益受到海平面上升和氣候引發的災難威脅。法新社 ・ 16 小時前
天氣報告｜早上清涼有一兩陣微雨 最高氣溫約18度
【Now新聞台】本港今日(11月20日)天氣預測，大致多雲。早上相當清涼，有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗及非常乾燥，最高氣溫約18度。吹和緩偏北風，初時離岸風勢清勁。 展望明日日間漸轉天晴，氣溫回升，天氣非常乾燥。隨後數天日間溫暖，日夜溫差頗大。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處
今年9月底開幕的全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，終於在11月21正式開放娛雪區！即使不滑雪，都可以好好體驗冰天雪地玩耍的樂趣～娛雪區有14項冰雪遊樂設施，包括旋轉木馬、速降迴旋雪圈道、冰上碰碰車、搖擺/迷你漂流/波浪/直線雪圈道、雪上卡丁車，男女老幼都啱玩。現時門票有優惠，人均每小時低至$99.6～Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
兩電明年減電費 環保組織指與國際燃料價格下調有關
【on.cc東網專訊】兩間電力公司的明年電費調整終於昨日(18日)揭盅，中電及港燈的最終電費分別按年減少2.6%及2.2%。世界綠色組織行政總裁余遠騁今日(19日)在電台節目表示，對市民或營商成本來說，減電費都是好事，今次是與國際燃料價格下調有關，整體趨勢是向下on.cc 東網 ・ 1 天前
黃傑龍：兩電減幅對商戶幫助較大 相信能源價格走勢向下
兩電明年減電費，中電電費將減2.6%，港燈電費則減2.2%。能源諮詢委員會主席黃傑龍表示，一般市民每戶每月大概節省10元，但對商戶幫助較大，例如一間普通酒樓每月電費數萬元，今次減幅可以節省近2,000元電費。 現時兩電的淨電費，由基本電費及燃料費組成。黃傑龍今早(19日)在港台節目表示，兩電有可容許的利潤上限，是am730 ・ 1 天前
中電源動為恒地(00012.HK)將軍澳新都城中心引入節能減碳技術
中電控股(00002.HK)全資附屬中電源動與恒地(00012.HK)將於將軍澳新都城中心合作推行涵蓋一站式供冷服務、智能方案及社區教育的綜合項目，攜手推動新都城中心成為可持續發展社區。 中電源動將為MCP DISCOVERY(新都城中心3期)引入高效供冷系統，並透過人工智能管理技術提高機組效率，預計可提升能源效益逾五成，每年節省逾三成供冷用電量。這亦是恒基地產首次於商場供冷系統工程中應用建築信息模擬(BIM)及機電裝備合成法(MiMEP)，有助加快系統投入使用並提升整體表現。 另外，中電源動將於MCP CENTRAL(新都城中心2期)引入嶄新的「平衡波合成光節能技術」，以優化電流分配及降低電阻，從而減少能源消耗並提升電力系統穩定性。憑藉在節能減碳及智能技術上的綜合應用，MCP CENTRAL(新都城中心2期)更成為首個註冊「綠建環評既有建築3.0版」認證的商場，展現恒地在業界綠色建築轉型上示範作用。 除了將軍澳新都城中心，中電源動亦將為馬鞍山MOSTown新港城中心(5期)引入高效供冷系統，預計可提升系統的能源效益逾三成，每年節省超過兩成供冷用電量，項目預計於2026年第二季投入服務AASTOCKS ・ 18 小時前
英國鄉村驚現150公尺長「垃圾山」 空拍曝巨量廢棄物 高度達10公尺
在英國東南部牛津郡（Oxfordshire）一處寧靜的鄉間村落，竟出現一座驚人的垃圾山，這條位於道路與農地之間的非法巨型垃圾堆置區，長達150公尺，堆積的垃圾最高處達10公尺。當地議會表示，若要清理，所需經費恐怕連年度預算都不夠，已向中央政府請求協助。 民間組織表示，有團體非法在此處傾倒垃圾，短短一個月就累積成如今的規模，而地方卻束手無策。當地民眾表示，其實今年9月就注意到垃圾堆，一旦廢水流入鄰近河川，恐引發嚴重環境災難。 目前法院已下令，禁止民眾進入六個月，環境署也介入調查，找出幕後黑手。英國近日一份報告指出，有組織的犯罪集團，每年在鄉間地區，非法傾倒數百萬公噸的垃圾。Yahoo 國際通 ・ 13 小時前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
英政府確定BNO申永居維持「5+1」 英語要求升至B2
英國政府今日發表最新入境政策改革諮詢文件，港人最關心嘅BNO「5+1」永居安排將會維持，無需要拉長到「10+1」，不過亦有收緊部分門檻。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 15 小時前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 1 天前
447呎單位變10人外勞宿舍！業主崩潰：「當初明明是租給一家人」
近年輸入外勞人數持續上升，帶動住宿需求。有業主發現，租出的單位竟然在不知情的情況下變成外勞宿舍！28Hse.com ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 19 小時前