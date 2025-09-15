天氣報告｜大致多雲 市區最高氣溫約32度

【Now新聞台】本港今日(9月15日)天氣預測，大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹輕微至和緩偏東風。

展望周二及周三短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，本周後期天氣不穩定，驟雨增多及風勢較大。

#要聞