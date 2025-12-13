天氣報告｜大致多雲 早晚清涼 最高氣溫約20度

【Now新聞台】本港地區今日天氣預測，大致多雲，早晚清涼。初時有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及非常乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。

展望明日早上仍然清涼。隨後一兩日部分時間有陽光，氣溫逐漸回升，但內陸地區日夜溫差較大。

#要聞