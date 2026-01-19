天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約21度

【Now新聞台】本港今日(1月20日)天氣預測，大致多雲。日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風，晚上轉吹北風，市區氣溫顯著下降至最低約16度，新界再低兩三度。

展望明日至星期五大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低兩三度。周末期間早上仍然清涼。

