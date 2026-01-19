天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約21度

周二晚上明顯降溫 周四市區最低 11 度
天文台在周一（19 日）中午 12 時發「特別天氣提示」，表示一股強烈冬季季候風會在周二（20 日）逐漸影響華南，預料本港周二風勢增強，晚上氣溫顯著下降。星期三（21 日）至星期五（23 日）大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在 11、12 度左右，新界再低兩三度，籲市民留意天氣變化，並關顧長者及慢性病患者。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
風速颱風遊客雪淋臉痛爆！ 航班大亂新千歲滯留6小時！
日本北海道這新年暴雪來勢洶洶，像老天爺在辦雪花派對，結果遊客變成淋雪主角！1月13日當天，札幌市區積雪厚重，風速直逼颱風等級，新千歲機場能見度掉到100米以下，多架航班停飛或延誤，部分旅客卡在機場長達6小時。成田機場也遭強烈側風襲擊，飛機晃得像在跳迪斯科，迫使班機轉降仙台或大阪。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
2026 年首場強烈寒潮正式侵襲內地，北方多個省份已遭遇大範圍暴雪，交通受嚴重影響。中央氣象台已升級寒潮黃色預警，預計這股強烈冷空氣將持續南下。適逢明日為二十四節氣中的「大寒」，本港氣溫亦將下跌，由溫暖轉為寒冷，計劃北上或本地郊遊的朋友務必留意。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
明晚顯著降溫 周三至五市區最低11°C 1.22打鼓嶺僅5°C
【on.cc東網專訊】明日(20日)是廿四節氣的「大寒」。一股強烈冬季季候風會在明日逐漸影響華南。天文台今日(19日)預料本港明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降。周三至周五(21日至23日)大致多雲，天氣持續寒冷，市區最低氣溫在攝氏11、12度左右，新界再低兩三度。on.cc 東網 ・ 19 小時前
內地續發寒潮藍色預警 北京天津昨迎今年首場雪
【on.cc東網專訊】內地周日（18日）繼續發布寒潮藍色預警，至周三（21日），中東部地區將自北向南出現降溫大風，日平均或最低氣溫普遍下降6℃至12℃，黃淮南部、廣西北部等地部分地區下降12℃至14℃，局地降溫可達16℃以上。周三早晨，最低溫度0℃線將南壓至貴州on.cc 東網 ・ 1 天前
天氣報告｜天晴及日間乾燥 最高氣溫約23度
【Now新聞台】本港今日(1月19日)天氣預測，日間乾燥，天晴，最高氣溫約23度，吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。 展望明日風勢增強，晚上氣溫顯著下降，隨後兩三日逐步轉冷，最低氣溫在12度左右。#要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
AI引爆清潔能源浪潮！綠色電力迎來關鍵拐點、華爾街押注併購回溫
在 AI 資料中心建設浪潮推動下，全球用電需求急速攀升，清潔能源與可再生能源資產重新站上投資舞台。摩根大通、Brookfield 等華爾街機構看好綠電併購回溫，太陽能與風電有望成為 AI 時代電力擴張首選。鉅亨網 ・ 1 天前
AI熱下的能源暗戰！美國電價因資料中心建設狂漲 中國卻拿產業鏈利潤率來墊背
在 AI 算力軍備競賽與能源轉型的全球背景下，中美兩國電力市場呈現截然相反的發展軌跡。 2024 年，維吉尼亞州勞登郡的聽證會人潮湧動，居民高舉「別讓資料中心偷走我們的電」的標語，抗議電價上漲與電力資源擠佔。與此同時，德州的伺服器礦場全速運轉，將居民電費推至驚悚高點。鉅亨網 ・ 16 小時前
智利南部野火延燒 至少18死5萬人撤離
（法新社智利彭科18日電） 智利當局表示，南部失控的野火燒毀大片居住社區，至少造成18人喪生。彭科市長維拉（Rodrigo Vera）指出，這場大火延燒下，多數罹難者都在彭科。法新社 ・ 17 小時前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
鄭則仕完成渣馬十公里賽事 網民激烈討論︰大家無藉口唔做運動
尋日舉行嘅《渣打馬拉松2026》，唔少明星藝人都有參加。當大家以為見到文質彬彬嘅林家謙著短褲跑半馬已經夠驚喜，點知發哥周潤發帶住一批圈中老友記出戰10公里賽先至係彩蛋Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生
陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（19/01-01/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，西班牙Palacios Pizza系列低至$23.8/件、SUPREME 無激素春雞穀飼全雞1.0kg+低至$62.8/2件、Leo Kee 新加坡海南沙爹串低至 $63.9-69.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 21 小時前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前
許瑋甯再揹「Goyard後背包」輕巧可折疊至極小，根本是旅行必備！這款後背包韓妞超愛
Goyard 連續兩年登上「最保值包款」排行榜，低調卻強勢的存在感，再次證明老錢風的長青魅力。先前我們曾介紹藍心湄的人生第一顆 Goyard，用多年依舊耐看耐用，而這回許瑋甯在機場被捕捉到的私服造型，女人我最大 ・ 18 小時前
紅磡現樓悅麓震憾開價 折實324萬入場 入場呎價1.59萬起平絕同區近十年
紅磡現樓新盤悅麓公佈首張價單，涉及30伙開放式及一房單位，折實平均呎價18,999元，創同區近十年新低。首批折實售價介乎324.55萬至614.44萬元，入場單位為6樓A室，實用面積203平方呎，折實僅324.55萬元，呎價低至15,988元。若單計私人住宅，是次為繼同區2015年8月環海‧東岸，首批折實入場價297萬元後，近10年來紅磡區首批折實最平的單位。全數共有5伙開放式單位折實低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅，極具上車吸引力。項目定價策略進取，較同區鐵路盤瑜一大幅低開逾兩成，亦較必嘉坊系列及THE HADDON有顯著折讓。不過，若對比鄰近半新盤薈點近期二手成交呎價，悅麓則高出約一成多，反映項目雖較同區一手盤有折讓，但仍屬貼市價推盤，閱讀更多：悅麓價單紅磡悅麓首批30伙 折實324萬入場 呎價1.59萬起 近10年同區最平首批30伙主打開放戶至一房 折實售價由324.55萬至614.44萬不等首批價單共包括30伙，涵蓋5伙開放式及25伙一房，實用面積介乎189至304平方呎。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由324.55萬至614.44萬元，折實呎價介乎15,988元28Hse.com ・ 14 小時前
69歲呂良偉狀態超好，分享身體報告生理年齡僅是39.9歲！保養得宜的秘訣：養髮靠「五黑食物」、健身日常深蹲防腿腳衰退
香港影帝呂良偉擁有濃密黑髮、健碩身材，依然是電力十足的不老男神！很難想像他是將要踏入70歲，把自己保養到好像40歲一樣，當中也下了不少苦工。他曾分享關於養髮到飲食運動的保養秘訣，強調「人老腿先衰」，教大家由內到外keep fit，適合中老年人士參考。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際
近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？Yahoo Food ・ 23 小時前
日元4.8算遊日注意！不堪通脹壓力 日本開始取消無現金支付
日元跌至逾一年低位，有找換店跌穿4.9算，市場甚至有估計兌匯將跌近4.7算，燃起港人遊日決心。之不過，日本國內通脹短期內似乎無法解決，日媒報道指有景點以及餐廳為節省成本，已經停止接受電子支付，改為只接受信用卡和現金。若然未來數月港人去日本玩，在尋找最佳「唱Yen」匯價外，宜留意此一趨勢Yahoo財經 ・ 4 天前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前