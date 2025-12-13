天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約22度

iHerb限時優惠
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
日本青森縣以東海域 6.7 級地震 氣象廳一度發海嘯警報｜Yahoo
日本青森縣以東海域，本港時間今早（12 日）發生黎克特制 6.7 級地震，震源深度 20 公里，屬於淺層地震。北海道、岩手縣、宮城縣等都有明顯震感。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
「311級再來」機率飆1%！ 日本氣象廳罕見拉7天紅燈！
8日深夜7.5級震源深30km，最大震度6強，讓青森岩手晃到杯子飛，9日凌晨又來6.4級餘震，深度僅10km，青森部分地區震度4，道路裂縫建物輕損。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
日本近期或發生更大規模地震
當地時間今日11時44分左右，日本青森縣以東海域發生6.7級地震並觸發海嘯預警後，東京大學地震研究所的酒井慎一教授在接受日本媒體採訪時指出，目前尚不清楚震源的準確位置，但推測可能是此前地震活動的一部分。北海道大學的高橋浩晃教授表示，目前北海道·三陸外海後續地震注意力資訊仍在發布中，未來仍有可能發生比本次6.7級地震及12月8日深夜7.5級地震規模更大的地震。#日本 #地震 (CW)infocast ・ 20 小時前
日本再發生6.7級地震 震源位於青森縣以東近海
《共同社》報道，日本氣象廳今日(12日)向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣發佈海嘯提醒資訊。氣象廳稱，此次地震的震源位於青森縣以東近海，推測震級為M6.7級。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
中國外交部: 日本地震多地地震 再次提醒國民避免赴日
新華社報道，12月8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多次地震，最大震級達7.5級。目前，地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。日本有關部門公告稱，後續或有更大地震。外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，在日同胞密切關注地震及次生災害預警訊息，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。#日本地震 (CW)infocast ・ 1 天前
青森外海6.9地震後 日本氣象廳解除海嘯注意報
（法新社東京12日電） 日本青森縣東方外海今天上午11時44分（台北時間10時44分）發生規模6.9地震，日本氣象廳已解除東北地區因地震發布的海嘯注意報。日本放送協會（NHK）報導，海嘯抵達的2個港口均未發現明顯異常情況。法新社 ・ 17 小時前
日本氣象廳解除海嘯預警
日本青森縣東部海域今早發生6.7級地震，氣象廳一度發布的海嘯預警已經解除，預計海面仍會有輕微波動。地震在當地上午11時44分發生，氣象廳最初指地震是6.5級，其後修正為6.7級地震，震源深度約20公里，東京有建築物輕微搖幌，並觀測到北海道襟裳町及青森縣八戶港，有20厘米高的海嘯。青森縣東部海域周一晚曾發生7.5級地震，引發輕微海嘯，並造成數十人受傷。氣象廳其後首度啟動，2022年設立的「北海道及三陸近海後發地震預警」機制，意味當地未來一星期，有機會出現類似2011年「311大地震」的強烈地震。 (ST)infocast ・ 17 小時前
日本青森縣東部海域再發生6級以上地震
日本青森縣東部海域再發生地震。《共同社》報道，當地上午11時44分，青森縣以東海域發生6.7級地震，震源深度20公里。據《新華社》報道，地震是6.5級，日本政府發布緊急地震預警，又發出海嘯預警，指可能出現高達1米的海嘯。 (ST)#青森縣地震 (ST)infocast ・ 21 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
