天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約22度

日本青森縣東部海域今早發生6.7級地震，氣象廳一度發布的海嘯預警已經解除，預計海面仍會有輕微波動。地震在當地上午11時44分發生，氣象廳最初指地震是6.5級，其後修正為6.7級地震，震源深度約20公里，東京有建築物輕微搖幌，並觀測到北海道襟裳町及青森縣八戶港，有20厘米高的海嘯。青森縣東部海域周一晚曾發生7.5級地震，引發輕微海嘯，並造成數十人受傷。氣象廳其後首度啟動，2022年設立的「北海道及三陸近海後發地震預警」機制，意味當地未來一星期，有機會出現類似2011年「311大地震」的強烈地震。 (ST)

infocast ・ 17 小時前