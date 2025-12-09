天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約23度

日本青森縣東部海域7級以上地震，增至35人受傷，分別來自青森縣、岩手縣和北海道，其中青森縣佔超過20人。地震導致有住宅起火；青森縣和岩手縣有部分水管損壞，兩個縣均有幾千戶一度停電，其後陸續恢復供電；青森縣八戶市等地的小學和初中停課。地震發生後，氣象廳一度發出海嘯警報，並在岩手縣觀測到70厘米高海嘯，其後解除海嘯警告，在避難所的居民陸續返家。 氣象廳首次發布「北海道和三陸近海後發地震提醒資訊」，未來一周可能會發生堪比311大地震的大規模地震。首相高市早苗呼籲民眾要保持警惕，隨時做好避難準備。青森縣東部海域昨晚深夜發生7.5級地震後，再發生多次餘震，其中一次達到6.4級。 (ST)

infocast ・ 16 小時前