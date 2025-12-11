天氣報告｜大致多雲 最高氣溫約24度

AFP via Getty Images 日本東北部在週一（12月8日）發生規模7.5級的地震之後，當局再次警告未來可能出現超級地震。 這意味著日本人再次將注意力投向「大地震」——指那種百年一遇的強震。 今年9月，日本地震調查委員會表示，未來30年內，南海海槽（沿日本太平洋海岸延伸的地震活躍區）發生超級地震的機率為60%至90%。 4月，當局曾警告，超級地震可能引發超過20米（66英尺）高的海嘯，衝擊東京及其他縣市。他們預測，死亡人數可能達30萬人，經濟損失將以萬億美元計算。 ...

BBC News 中文 ・ 1 天前